Metro A ferma a Roma: circolazione bloccata fra le stazioni di San Giovanni e Anagnina

Immagine di repertorio

Aggiornamento: dopo circa un'ora il servizio sta tornando regolare.

Metropolitana ferma a Roma: ad essere bloccata nella mattina di lunedì 21 luglio 2025 la linea A della metropolitana, nella tratta compresa fra le stazioni di San Giovanni e Anagnina.

A comunicare il disservizio, poco dopo le 8.30 di questa mattina, sono stati gli altoparlanti delle varie stazioni. "Il servizio è momentaneamente sospeso fra le stazioni di San Giovanni e Anagnina", hanno fatto sapere ai viaggiatori e alle viaggiatrici che si trovano sui mezzi pubblici in questa calda giornata di metà luglio. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, le cause sarebbero da rintracciare in un treno fermo lungo la tratta indicata. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i tecnici che stanno lavorando per risolvere i disagi.

Quali sono le stazioni fuori uso della metro A oggi, lunedì 21 luglio 2025

Come anticipato, il disservizio riguarda diverse stazioni della linea A della metropolitana. In particolare, tutte quelle comprese fra le fermate di San Giovanni e Anagnina, nel tratto che dopo la stazione Termini portano verso il quadrante sud est della capitale. Si tratta di:

San Giovanni,

Re di Roma,

Ponte Lungo,

Furio Camillo,

Colli Albani,

Arco di Travertino,

Porta Furba,

Numidio Quadrato,

Lucio Sestio,

Giulio Agricola,

Subaugusta,

Cinecittà,

Anagnina.

Altri disservizi alla metro oggi: deviate le navette della metro C

Ma quello alla metro A non è l'unico disservizio della municipalizzata dei trasporti di oggi, lunedì 21 luglio 2025. A causa di un incidente che ha coinvolto quattro automobili sulla via Casilina, le navette sostitutive della linea C della metropolitana sono deviate. Lo ha comunicato la stessa Atac dopo lo schianto. Coinvolte, ancora una volta, le navette in direzione San Giovanni. Nella nota pubblicata da Atac si legge:

"Le navette direzione San Giovanni da via Casilina deviano lungo piazza Sor Capanna, via Pietro Romano, viale dei Romanisti, viale Palmiro Togliatti, via Casilia. Le navette bus, in direzione stazione Pantano, da via Casilina proseguono lungo viale Palmiro Togliatti, viale dei Romanisti, via Pietro Romano, piazza Sor Capanna, via Casilina", hanno fatto sapere dalla municipalizzata dei trasporti romana.

Articolo in aggiornamento