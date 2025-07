Terribile incidente a Roma, schianto fra 4 auto sulla Casilina: diversi feriti, deviati bus della metro C

L’incidente in via Casilina.

Terribile schianto a Roma alle prime ore della mattina di oggi, lunedì 21 luglio 2025. Non erano neanche le 7 quando quattro automobili si sono scontrate lungo la via Casilina, all'angolo con lo Via del Grano. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono arrivati i soccorritori. Diversi i feriti.

Lo schianto sulla Casilina stamattina: cosa è successo

I fatti risalgono alla prima mattina di oggi, lunedì 21 luglio 2025. L'allarme è stato lanciato non appena avvenuto il terribile scontro. La chiamata è arrivata alla Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma verso le 6.40 e sul luogo della segnalazione sono stati inviati prontamente i pompieri. Sono loro he hanno immediatamente raggiunto via Casilina, all'angolo con via del Grano, la Squadra di Tuscolano II 12/A per un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte quattro autovetture.

Schianto sulla Casilina: diversi feriti

Nello scontro sono rimaste coinvolte diverse persone che si trovavano a bordo delle automobili coinvolte, alcune delle quali sono state immediatamente assicurate alle cure del personale sanitario del 118 dopo essere state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco. Gli operatori del personale sanitario del 118, come mostra anche la foto in apertura, sono prontamente arrivati sul posto con le ambulanze. Oltre a loro e ai pompieri, sono arrivati anche gli agenti delle forze dell'ordine.

Deviate le navette sostitutive della metro C

A seguito dell'incidente, come comunicato da Atac, sono state deviate le navette della linea C della metropolitana. "Le navette direzione San Giovanni da via Casilina deviano lungo piazza Sor Capanna, via Pietro Romano, viale dei Romanisti, viale Palmiro Togliatti, via Casilia. Le navette bus, in direzione stazione Pantano, da via Casilina proseguono lungo viale Palmiro Togliatti, viale dei Romanisti, via Pietro Romano, piazza Sor Capanna, via Casilina", hanno fatto sapere dalla municipalizzata dei trasporti romana con un avviso sul sito.