in foto: La stazione Termini al buio (di @mariaflavia90)

Treni fermi e circolazione bloccata tra Termini e il capolinea Anagnina sulla metropolitana linea A di Roma. A renderlo noto Atac nella serata di mercoledì 23 giugno. I disagi sono iniziati intorno alle ore 19.30 e si sono protratti per diverse ore. I convogli prestano invece servizio regolare tra Termini e il capolinea Battistini. Così l'azienda che gestisce il trasporto pubblico capitolino. Uno stop proprio in concomitanza con il rintro a casa da lavoro di tanti cittadini e pendolari, che scelgono i mezzi pubblici per spostarsi in città, con ritardi e attese, come descritto dagli utenti, di oltre mezz'ora per le navette. Una serata di passione per le persone in metro al momento del disservizio, che dopo essersi ritrovati al buio, hanno dovuto scegliere un percorso alternativo o attendere l'attivazione dei mezzi sostitutivi per la copertura della tratta temporaneamente interrotta.

Assembramenti in metro

I viaggiatori che hanno dovuto scendere dai vagoni si sono trovati inevitabilmente assembrati sulla banchina, gli uni vicini agli altri, in attesa di dirigersi verso l'uscita e risalire in superficie tramite le scale mobili. Passeggeri che, assembrati tra loro, non hanno potuto mantenere la distanza di sicurezza prestista per il contenimento del coronavirus. Maria Flavia su Twitter scrive: "Metro Termini-Anagnina ferma, stazioni Policlino e Castro Pretorio chiuse da mesi, niente corrente alla stazione Termini con creazione assembramenti fuori dai limiti Covid ma anche di civiltà".

in foto: Assembramenti nella metro A (Foto di Fabio Rosati)

Metro A interrotta, attive navette sostitutive

Sono operative navette sostitutive per i viaggiatori per coprire la tratta non momentaneamente non attiva. Da quanto si apprende a causare il disagio sarebbe stata un'improvvisa mancanza di corrente, un disservizio dunque, indipendente da Atac. Sono in corso gli interventi per ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile.