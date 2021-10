Metro A da Battistini a Monte Mario: chiesto finanziamento, ma per vederla potrebbero volerci anni La giunta capitolina ha deliberato venerdì scorso. Chiede al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili il finanziamento della progettazione. Il tracciato è quello disegnato nel lontano 1973: da Battistini a Monte Mario, passando per le stazioni Bembo, Valle dei Fontanili e Millesimo. Sarebbe una vera rivoluzione per gli abitanti dei quartieri Primavalle e Torrevecchia, ma l’attesa sarà lunga.

A cura di Luca Ferrero

A renderlo noto, in un post sulla sua pagina Facebook, è Pietro Calabrese, vicesindaco e assessore alla Città in Movimento. Il dipartimento Mobilità di Roma Capitale ha presentato la proposta di finanziamento per prolungare il tracciato della metro A da Battistini lungo la direttrice Torrevecchia. Sono quattro le stazioni che rientrano nel progetto di prolungamento: Bembo, Valle dei Fontanilli, Millesimo e Monte Mario.

Presentata la proposta di finanziamento, ma l'attesa sarà lunga

La proposta sarebbe già arrivata sul tavolo del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. La decisione è stata presa dalla giunta capitolina lo scorso venerdì: la delibera è la 249 del 2021. Il dipartimento Mobilità ha rispolverato un progetto che ha quasi cinquant'anni. "Il tracciato – scrive l'assessore Calabrese – è quello previsto fin dal 1973, ripreso nel Piano urbano della mobilità sostenibile, verso i popolosi quartieri di Primavalle e Torrevecchia: il prolungamento, di circa 5 km, avrà 4 stazioni, ovvero Bembo, Valle dei Fontanili, Millesimo e Monte Mario, dove verrà realizzato un nodo di scambio con la ferrovia FL3″. Un primo passo verso un'opera attesa da quasi mezzo secolo. Ma la partita non è chiusa. Potrebbero passare molti anni prima che l'opera venga realizzata e aperta al pubblico, i cittadini romani lo sanno bene: la progettazione, poi il bando di gara e, infine, i lavori. Ma è pur sempre un inizio. La richiesta è stata presentata sulla base delle risorse già assegnate dal decreto 215/2021 del Ministero delle Infrastrutture, relativo al Fondo Progettazione Opere Prioritarie. I soldi destinati a Roma Capitale sono circa 5,6 milioni di euro.