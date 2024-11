video suggerito

Metro A di Roma ferma tra Ottaviano e Battistini per soccorso a passeggero, servizio regolare Un passeggero si è sentito male a bordo di un treno della metropolitana linea A di Roma. La tratta è interrotta tra Ottaviano e Battistini per prestargli soccorso. Attivate le navette sostitutive tra Ottaviano e Battistini. Il servizio è tornato regolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le immagini dei viaggiatori intenti a prendere le navette

La linea A della metropolitana di Roma è ferma tra le stazioni di Ottaviano e Battistini. Il disservizio si è registrato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 13 novembre. Come fa sapere Atac un passeggero si è sentito male e l'interruzione parziale della tratta è servita per prestargli soccorso. L'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città ha inoltre informato i viaggiatori che sono attive navette sostitutive tra le fermate di Ottaviano e Battistini, per agevolare gli spostamenti di chi si muove lungo quella parte di linea. Nel giro di poco tempo il servizio è tornato regolare lungo l'intera linea ed entrambe le direzioni.

Caos alle fermate dei bus e navette piene

La temporanea interruzione della metro A ha provocato disagi ai cittadini, che si sono riversati in strada, raggiungendo le pensiline delle fermete degli autobus più vicine, per prendere linee alternative al percorso della metropolitana o le navette sostitutive. Caos per salire sulle navette piene, come mostra una Storia Instagram ripresa da un cittadino e pubblicata sulla pagina di Welcokme to Favelas.

Metro A ferma per malore passeggero

A richiedere l'interruzione di parte della metro A tra Ottaviano e Battistini è stato il malore di un passeggero. Il viaggiatore si è sentito male, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 in metro è giunto il personale sanitario, che lo ha soccorso e trasportato con l'ambulanza in ospedale, per gli accertamenti del caso. Il passeggero è stato portato fuori dalla metro intorno alle ore 15.30 e il servizio ha ripreso gradualmente lungo l'intera linea.