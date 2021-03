Le previsioni del meteo a Roma da lunedì 15 a domenica 21 marzo registrano un tempo all'insegna dell'instabilità. A partire da domani, ma anche dalla giornata di domenica nel Lazio generalmente sull'Italia torna prepotente l'inverno, con gelate, forti venti e pioggia. Mercoledì arriveranno correnti fresche provenienti dal Polo Nord, con un vortice ciclonico che porterà un peggioramento specialmente giovedì e venerdì. L'incontro tra temperature miti e aria fredda favorirà le precipitazioni, anche a carattere temporalesco e grandinate, con rischio nubifragi. Un quadro meteorologico che appare in parte perturbato quello nel Lazio in zona rossa a partire da domani, lunedì 15 marzo, durante la prima settimana che le persone trascorreranno per la maggior parte del tempo in casa, per le nuove regole su spostamenti e chiusure entrate in vigore con il decreto di Pasqua del Governo Mario Draghi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 15 marzo

Domani, lunedì 15 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole, con precipitazioni assenti e vento moderato. Le temperature oscilleranno tra minime di 5 e massime di 15 centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia. Nei giorni seguenti però il quadro meteorologico inizierà a cambiare.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 20 e domenica 21 marzo

Il weekend di sabato 20 e domenica 21 marzo sarà all'insegna dell'instabilità, anche se ancora è presto per dire con chiarezza cosa ci attende e lo sapremo meglio nei prossimi giorni. Per il momento le previsioni annunciano pioggia e temporali, ma le temperature resteranno piuttosto stabili, senza subire particolari variazioni. Un primo peggioramento del quadro meteorologico lo avremo a partire da giovedì sera e per l'intera giornata di venerdì.