Nella giornata di oggi, martedì 9 febbraio, a Roma e nel Lazio le previsioni meteo non sono delle più rosee. Secondo le previsioni del tempo, la giornata di oggi prevede piogge leggere che cadranno in diverse zone della capitale, ma non i temporali che ci si era aspettati nei giorni scorsi. Nella capitale le temperature saranno comprese tra 12 e 14 gradi, con venti che soffieranno moderati per tutto il giorno, e schiarite nel pomeriggio. Se durante la mattina si sono verificati rovesci in alcune zone, nel pomeriggio e nella sera non sono previste precipitazioni, che dovrebbero però riprendere nella giornata di domani. Dopo un sabato con picchi di temperature primaverili e massime fino a 22 gradi, adesso invece le temperature sono nuovamente scese, attestandosi a livelli più invernali (anche se meno rigide rispetto alle settimane passate).

Meteo Roma e Lazio 9 febbraio, pioggia in provincia

Piogge oggi anche Frosinone, dove precipitazioni sono previste nella mattina e nel pomeriggio. L'intensità dei rovesci è comunque molto debole, non dovrebbero verificarsi temporali o nubifragi. Le temperature saranno comprese tra 10 e 12 gradi, mentre i venti soffieranno moderati al mattino e deboli nel pomeriggio. Stessa situazione a Latina, con deboli piogge la mattina e poche precipitazioni nel pomeriggio e temperature più rigide comprese tra i 10 e i 12 gradi. Qui i venti soffieranno forti la mattina e moderati nel pomeriggio, con mare mosso. Piogge anche a Rieti, dove le precipitazioni saranno più diffuse la mattina e meno nel pomeriggio. Il termometro oscillerà tra 8 e 10 gradi mentre i venti soffieranno moderati tutto il giorno. Temperature tra 8 e 11 gradi a Viterbo, dove le piogge scenderanno leggere per tutta la giornata, mentre i venti soffieranno moderati.