Meteo Roma e Lazio 30 settembre: le temperature sfiorano i 30 gradi, caldo nella capitale La giornata di oggi, giovedì 30 settembre, sarà segnata in tutto il Lazio dall’assenza di piogge e dalle temperature gradevoli, che a Roma arriveranno a sfiorare i 30 gradi. Clima leggermente più rigido, ma comunque gradevole, nelle altre province, dove il termometro non supererà i 27 gradi. Non sono previste piogge.

Sarà una giornata serena e all'insegna del bel tempo quella di oggi, giovedì 30 settembre. A Roma e nelle altre province del Lazio il termometro arriverà a sfiorare i trenta gradi, regalando temperature alte e gradevoli che sembrano quelle di questa estate (anche se non ci sono più i picchi di quaranta gradi che si verificavano in agosto). In particolare a Roma la temperatura minima raggiungerà i 16 gradi, mentre la massima si attesterà sui 29 gradi. Non ci saranno nuvole a oscurare il cielo per tutta la giornata, non sono ovviamente previste precipitazioni e i venti soffieranno tra deboli e moderati. Se la giornata di oggi sarà così segnata dal bel tempo, lo stesso non si potrà dire per i prossimi giorni, in cui ci sarà un drastico calo delle temperature (soprattutto nel fine settimana) e temporali nella giornata di domenica.

Meteo Roma e Lazio: temperature gradevoli in provincia

Oggi, giovedì 30 settembre, il meteo sarà gradevole anche a Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone. Nelle altre province del Lazio le temperature saranno più basse rispetto a quelle di Roma, con le minime che arriveranno anche a 15 gradi e le massime che si attesteranno dappertutto tra i 26 e i 27 gradi. Non sono previste piogge nella regione, che sarà comunque dominata dal bel tempo, mentre i cieli saranno parzialmente nuvolosi solo in alcune ore della giornata. Non sono previste piogge per tutto il giorno. Come nella capitale, la situazione sarà destinata a cambiare nei prossimi giorni, con piogge previste nel fine settimana e temperature in calo, che saranno più rigide soprattutto nelle province di Rieti e Viterbo, in genere più fredde rispetto alle altre.