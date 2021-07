Meteo Roma e Lazio 28 luglio: allerta afa e venti forti nel pomeriggio Farà molto caldo oggi in tutto il Lazio. A Roma, Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone le temperature saranno alte e gireranno intorno ai 35 gradi, con picchi di calore tra le 14 e le 17, ore in cui si consiglia di non uscire. I venti soffieranno deboli al mattino e forti nel pomeriggio. Non sono previste piogge.

A cura di Redazione Meteo

Bel tempo oggi, mercoledì 28 luglio, a Roma e nelle altre province del Lazio. Su tutta la regione il cielo sarà sereno, le temperature molto alte, con venti tesi in alcuni momenti della giornata, soprattutto nel pomeriggio. Non sono previste piogge, né oggi né per i giorni successivi. E continua ovviamente l'ondata di caldo che ha investito tutto il Lazio, che non accenna a fermarsi né oggi né nelle prossime settimane: anzi, le temperature si alzeranno sempre di più, fino ad arrivare a superare i 35 gradi, con i percepiti che saranno però di più.

Meteo Roma 28 luglio: venti forti nel pomeriggio

In particolare nella giornata di oggi a Roma ci sarà bel tempo con sole splendente. Lo riporta Meteo 3B, specificando che la temperatura registrata sarà di 35 gradi, mentre la minima di 23 gradi. Lo zero termico si attesterà a 4573 metri. I venti soffieranno al mattino deboli provenienti da Est, mentre nel pomeriggio saranno tesi e arriveranno da Sud. La giornata sarà caratterizzata dall'afa e dalle alte temperature, con picchi di calore tra le 14 e le 17, ore in cui si sconsiglia di uscire – soprattutto nel caso di bambini e persone anziane – e di prediligere i luoghi freschi.

Meteo Lazio: cielo sereno tutto il giorno

Stessa cosa Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone. Le temperature saranno molto alte e si attesteranno tutte quante più o meno sui 35 gradi, non ci saranno piogge e i venti soffieranno tra deboli e moderati. L'afa e il caldo non saranno mitigati dalla presenza di nuvole, dato che i cieli saranno sereni per tutta la giornata. Anche nei prossimi giorni le condizioni meteo rimarranno praticamente invariate. Anzi, il caldo percepito dovrebbe aumentare nei prossimi giorni.