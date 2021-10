Previsioni meteo Roma e Lazio 21 ottobre: maltempo con pioggia e cielo nuvoloso Sarà una giornata all’insegna del tempo quella che si apre oggi, giovedì 21 ottobre, a Roma e nel Lazio. Secondo le previsioni meteo le piogge cominceranno a cadere sin dalla mattina, mentre nella capitale le temperature massime si attesteranno intorno ai 22 gradi. Brutto tempo anche a Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata piovosa e segnata dal maltempo quella di oggi a Roma e nel Lazio. Giovedì 21 ottobre si apre nella capitale con le piogge, che non daranno tregua ai romani per tutta la giornata. Come già anticipato, già dalle prime ore del mattino il cielo sarà molto nuvoloso, mentre dalle 11 in poi cominceranno a cadere le prime piogge, più abbondanti nella mattina e più scarse – anche se abbastanza persistenti – nel primo pomeriggio. Il maltempo continuerà per tutta la giornata, con cieli nuvolosi fino a notte fonda e venti che soffieranno moderati per tutta la giornata. Calano anche le temperature, che in questi ultimi giorni erano state molto gradevoli, con picchi superiori ai 20 gradi. Oggi il termometro segnerà una temperatura minima di 15 gradi, mentre la massima non supererà i 22. La situazione migliorerà leggermente nei prossimi giorni, anche se ci sarà sempre il rischio di piogge.

Meteo Lazio 21 ottobre, maltempo in provincia

Brutto tempo anche a Frosinone, dove pioverà molto di più rispetto a Roma. Qui le temperature saranno comprese tra 9 e 19 gradi, il cielo sarà totalmente coperto sin dalle 8 del mattino e le piogge cominceranno a cadere a partire dalle 11, fino alle 20 di sera. I venti soffieranno moderati per tutta la giornata. Temporali previsti per venerdì, con la situazione meteo in netto peggioramento. Non sarà migliore il meteo anche a Latina, dove le piogge cominceranno a cadere dalla tarda mattinata, con temperature comprese tra 14 e 22 gradi. Stessa cosa a Rieti e Viterbo, dove le temperature massime saranno leggermente più rigide: a Rieti la massima non andrà oltre i 17 gradi, mentre a Viterbo si attesterà sui 19. Piogge sono previste in entrambe le province sin dalla mattina.