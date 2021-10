Previsioni meteo Roma e Lazio, da giovedì torna la pioggia sulla Capitale Le previsioni del tempo per Roma e per il Lazio: pioverà probabilmente domani, giovedì 21 ottobre, e dopodomani, venerdì 22 ottobre, ma si tratterà di precipitazioni di debole intensità o piovaschi isolati. Perturbata anche la giornata di sabato, con domenica che invece dovrebbe essere più soleggiata.

A cura di Enrico Tata

Non ci saranno temporali o piogge abbondanti, ma il prossimo fine settimana a Roma e nel Lazio sarà caratterizzato dal passaggio di una perturbazione in arrivo da nord ovest. Pioverà probabilmente domani, giovedì 21 ottobre, e dopodomani, venerdì 22 ottobre, ma si tratterà di precipitazioni di debole intensità. Perturbata anche la giornata di sabato, con domenica che invece dovrebbe essere più soleggiata. Le temperature saranno comprese tra i 12 e 22 gradi nella giornata di domani, mentre nel weekend dovrebbe fare più caldo, con un aumento delle minime fino a 16/17 gradi nelle ore notturne.

Giovedì e venerdì qualche pioggia su Roma e Lazio

Secondo gli esperti del sito il Meteo.it giovedì sarà un giorno caratterizzato da nuvole e piogge al nord e al centro Italia. Nello specifico pioverà in Toscana, Umbria e Lazio. Come detto, si tratterà di piogge di debole intensità. Per il meteorologi venerdì la perturbazione "avanzerà ulteriormente verso levante. Mentre al Nord tornerà a fare capolino il sole, al Centro e anche al Sud l'atmosfera si manterrà più agitata. Sarà infatti d'obbligo un ombrello nel sud della Toscana, sulle Marche e ancora nel Lazio in Campania e in Sicilia. Saranno questi i settori dove si manterrà più elevato il rischio di piogge e qualche isolato temporale".

Le previsioni per il weekend

Nel fine settimana, come anticipato, la giornata di sabato sarà ancora perturbata, mentre domenica dovrebbe essere caratterizzata da un sensibile miglioramento. In generale, scrivono gli esperti di 3BMeteo, la perturbazione atlantica arriverà in Italia giovedì e "smantellerà l'anticiclone facendo il suo ingresso sul Mediterraneo centrale ed innescando un peggioramento su parte del Nord e delle regioni tirreniche. Venerdì la perturbazione lascerà gradualmente il Nord Italia dove tornerà a prevalere il bel tempo, mentre si attarderà al Centro-Sud con ancora qualche pioggia".