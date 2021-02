Come sarà oggi il tempo nella città di Roma e nel Lazio? Per tutti gli amanti del caldo, abbiamo una cattiva notizia: le temperature saranno ancora basse almeno per una settimana, con le minime che si avvicineranno anche molto allo 0, e le massime che difficilmente andranno troppo sopra i 10 gradi. La situazione dovrebbe cambiare già nella prossima settimana, con i termometri che arriveranno anche a 20 gradi, ma per ora bisogna aspettare, il freddo non ha ancora intenzione di andarsene. Per quanto riguarda la città di Roma oggi, giovedì 18 febbraio, le temperature saranno comprese tra 6 e 13 gradi, con cielo poco nuvoloso e venti che soffieranno per lo più deboli.

Meteo Roma e Lazio 18 febbraio, freddo a Viterbo

Le temperature saranno invece molto più basse nella città di Frosinone, dove la minima sarà a 2 gradi, mentre la massima arriverà a 13 nelle ore più calde della giornata. Non sono previste precipitazioni, ma ci sono stati alcuni disagi per la nebbia nelle prime ore del mattino, che ha ridotto la visibilità. Temperature comprese tra 5 e 14 gradi a Latina, dove il cielo sarà nuvoloso e i venti molto deboli, con assenza di piogge per tutta la giornata. Niente sole invece in provincia di Rieti: qui il termometro segna una minima di 3 gradi e una massima di 12, con cielo coperto per tutta la giornata e venti molto deboli. Anche qui non sono previste piogge, né ora né durante il resto della settimana. Le temperature più basse ci saranno a Viterbo, dove la minima arriverà addirittura a 1 grado, mentre la massima si attesterà sui 12 gradi. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, mentre non ci saranno piogge per tutta la giornata.