Continua il caldo a Roma e nel Lazio. La giornata di oggi, martedì 15 giugno, sarà segnata come i giorni scorsi dal bel tempo, dalle temperature alte e dall'assenza di precipitazioni. Si entra sempre di più nel vivo dell'estate e mano a mano che i giorni continueranno a passare il termometro si alzerà sempre di più, arrivando a oltre 30 gradi. In particolare oggi, martedì 15 giugno, a Roma le temperature saranno comprese tra 18 e 28 gradi. Il cielo sarà sereno per tutta la giornata a parte qualche ora durante la mattina, nella quale ci saranno un po' di nuvole ad adombrare il cielo. Non ci saranno ovviamente piogge e i venti soffieranno tra deboli e moderati. Le temperature a Roma tenderanno ad aumentare nei prossimi giorni arrivando non solo a 30 gradi, ma superandoli ampiamente: per domenica, ad esempio, sono previsti ben 35 gradi.

Meteo Roma e Lazio, 30 gradi a Viterbo

Stessa cosa in provincia: Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone saranno caratterizzate da un martedì caldo con temperature alte e niente piogge. A Frosinone la temperatura minima sarà di 17 gradi, mentre la massima arriverà a 29, con un grado in più di Roma. Le ore più calde della giornata si registrano tra le 12 e le 17, non ci saranno piogge e i venti soffieranno tra deboli e moderati. Situazione simile a Latina, dove la minima sarà di 19 gradi mentre la massima di 29, con cielo sereno per tutto il giorno e picchi di caldo tra le 12 e le 17. Temperature minime più basse a Rieti, dove nelle ore più fresche il termometro segna 14 gradi. La massima sarà invece di 29 gradi. Record di caldo invece a Viterbo, dove la temperatura massima arriverà a 30 gradi, mentre la minima si attesterà sui 15 gradi.