La giornata di oggi, lunedì 11 gennaio, sarà segnata dal freddo non solo nella città di Roma, ma anche in provincia. Nella capitale la minima scenderà a 0 gradi, mentre la massima non andrà oltre i 9 gradi. Secondo quanto riportato dal sito di Meteo 3B, quello che ci attende oggi sarà un lunedì asciutto e con venti settentrionali in ‘progressiva attuazione serale'. A oggi i cieli saranno prevalentemente nuvolosi, con schiarite durante alcune ore della giornata. Non sono previste piogge e precipitazioni, né allerte meteo.

Meteo Roma e Lazio: neve a Viterbo

Cieli molto nuvolosi a Rieti, dove nella mattina cadranno anche deboli piogge, che dovrebbero cessare nel pomeriggio. Previste schiarite nelle prossime ore con venti deboli provenienti da Nord-Nordest nella mattina e da Nordovest nel pomeriggio. La temperatura minima sarà di due gradi mentre la massima di 6. Cieli molto nuvolosi e coperti a Frosinone per tutto il giorno, dove deboli piogge potrebbero cadere nel pomeriggio. Lo zero termico si attesterà a 1392 metri, mentre il termometro oscillerà tra 5 e 9 gradi. Venti deboli soffieranno sia la mattina sia il pomeriggio. Nubi in aumento a Latina, dove nel pomeriggio sono attese piogge – anche se molto deboli – con schiarite durante la serata. La temperatura massima si attesterà sugli 11 gradi, mentre la minima a 4. Venti assenti la mattina e deboli il pomeriggio, il mare sarà poco mosso. Nubi sparse a Viterbo con schiarite. Nella giornata di oggi non sono previste piogge, che però cadranno durante la notte. Venti moderati soffieranno sia la mattina sia il pomeriggio. Viterbo sarà oggi la provincia più fredda, con la minima a -1 e la massima a 4 gradi: eventualità di neve durante la giornata.