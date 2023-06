Mercato immobiliare a Roma, in calo la compravendita delle case: tassi mutui troppo alti Compravendite immobiliari in calo a Roma e crollo dei mutui. I dati resi noti dal Consiglio Nazionale dei Notai.

A cura di Enrico Tata

Calano le compravendite delle case a Roma nel primo bimestre del 2023. Una contrazione del mercato immobiliare che è legata ai tassi dei mutui, sempre alti e in crescita. Durante l'emergenza Covid, un mutuo a tasso fisso si poteva ottenere all'1/1,5%. Attualmente la media è del 4,5 per cento, ma alcune offerte per i prestiti a trent'anni arrivano addirittura oltre il 6 per cento. Dati, questi, che inducono molte famiglie italiane e romane in particolare ad attendere per l'acquisto della propria abitazione.

Il calo, che è del 2,09 per cento rispetto al primo bimestre 2022, è marcato soprattutto per quanto riguarda le prime case, meno 3,89 per cento, e per le case acquistate dal costruttore, addirittura meno 27,38 per cento. Il mercato delle seconde abitazioni, invece, fa segnare un più 7 per cento. Sono dati statistici resi noti dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Alla fine del 2023, fanno sapere i notai, è previsto un calo del mercato delle compravendite immobiliari del 10,7 per cento, rispetto al 2022 a livello nazionale. Per quanto riguarda il primo bimestre dell'anno il calo a livello italiano è del 2,7 per cento.

Il calo delle compravendite, come detto, si riflette nei dati che riguardano i mutui: meno 20 per cento nei primi due mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. In discesa, ovviamente, anche il numero delle persone fisiche che hanno contratto un mutuo, meno 15 per cento rispetto al 2022. Nello specifico i mutui contratti sono stati 5.598 nel primo bimestre 2022 contro i 4.477 nel primo bimestre 2022. Inoltre, ancora, si segnala una riduzione di tutti i mutui concessi, ad eccezione dei mutui da 450.000 a 500.000 euro, che restano stabili Le surroghe, infine, sono calate del 12,64 nel 2023.

Secondo i dati dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, nel primo trimestre del 2023 i prezzi delle case sono sostanzialmente stabili per il 61 per cento gli agenti immobiliari intervistati. Per il 19,6 per cento, invece, i prezzi sono in crescita.