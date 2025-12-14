“Meloni assassina, free Gaza”: la scritta contro la premier sul muro di una scuola a Roma

Scritte contro la presidente del Consiglio sul muro dell'istituto scolastico Marco Polo a Ostia. Persone di cui per il momento non è nota l'identità hanno scritto fuori la scuola ‘Meloni assassina, free Gaza'. Un gesto che ha sollevato forti polemiche e richieste di condanna soprattutto da parte del partito della premier, Fratelli d'Italia, che ha denunciato l'accaduto.

“A Ostia si è consumato l’ennesimo, inquietante episodio di odio politico. Sul muro dell’Istituto scolastico Marco Polo sono comparse scritte realizzate con vernice spray contenenti le frasi ‘Meloni assassina' e ‘Free Gaza‘. Un attacco diretto e violento al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che non può essere minimizzato né archiviato come semplice vandalismo". A dichiararlo è Massimiliano Metalli di Fratelli d’Italia Roma.

"Si tratta di un fatto gravissimo, che conferma l’esistenza di un clima di odio ideologico alimentato e tollerato da una certa sinistra, incapace di prendere le distanze da chi utilizza la violenza verbale e simbolica contro le istituzioni democratiche. Le scuole dovrebbero essere luoghi di educazione, rispetto e confronto civile, non teatri di propaganda e intimidazione politica. L’atto vandalico, di evidente matrice criminale, va rimosso immediatamente: ogni indugio rappresenterebbe una pericolosa forma di legittimazione.".

Non è ancora chiaro chi abbia realizzato le scritte sul muro della Marco Polo. Qualora venissero avviate delle indagini, è molto probabile che le autorità esaminino le telecamere di sorveglianza della zona, al fine di individuare con maggiore chiarezza i responsabili.