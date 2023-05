Medico di base abusa della paziente di 24 anni durante una visita La ragazza, una 24enne romana, dopo aver sporto denuncia, è già stata ascoltata dagli psicologi e dal pm. In corso l’inchiesta: il dottore è indagato per violenza sessuale.

A cura di Beatrice Tominic

Era andata dal medico di base, ma quando è entrata nella stanza ed è rimasta sola con lui per la visita, l'ha violentata: questa l'accusa dei magistrati. Dall'altra parte dell'ambulatorio, gli altri pazienti in attesa della visita. È successo nel quartiere di Casalotti, nella zona nord ovest della capitale. La vittima degli abusi è una ragazza di 24 anni che, nei mesi scorsi, ha sporto denuncia contro il dottore: indagato per violenza sessuale, sul caso, arrivato a piazzale Clodio, è stata aperta un'inchiesta, come racconta la Repubblica.

Il racconto della 24enne

La ventiquattrenne è stata ricevuta e ascoltata in modalità protetta dagli psicologi ai quali ha spiegato nel particolare quanto avvenuto durante la visita con quel medico che da anni aveva in cura tutta la sua famiglia e di cui si fidava ciecamente. Secondo lei potrebbe aver approfittato di un suo momento di fragilità: nell'ultimo periodo al forte stress, si erano aggiunti problemi fisici che avevano costretto la ragazza a fare più visite dal medico.

Secondo il racconto della ragazza durante la prima visita non si sarebbe verificato niente di anomalo: l'incontro è proseguito come da norma. La violenza, invece, si sarebbe verificata durante le ultime due visite quando il medico ha abusato di lei "per la salute della paziente". Per prima cosa, il dottore l'avrebbe baciata, poi avrebbe iniziato a palpeggiarla.

Leggi anche Ferita da una bomba durante la seconda guerra mondiale: la scheggia fuoriesce dopo 80 anni

La denuncia e l'inchiesta in corso

Dopo quanto avvenuto la ragazza ha deciso di sporgere denuncia ed è già stata avviata un'inchiesta sul caso. Il racconto della ragazza, già ascoltata in audizione protetta, è stato giudicato altamente attendibile. Nei giorni scorsi nei confronti del medico, indagato per violenza sessuale, è arrivato un avviso di garanzia, a seguito del quale l'uomo ha dovuto nominate un avvocato.