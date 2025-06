video suggerito

Medico del Policlinico Umberto I investito e ucciso da un ubriaco: 27enne condannato a tre anni Il ragazzo che ha investito e ucciso Luca Furcas, medico specializzando del Policlinico Umberto I, è stato condannato a tre anni e otto mesi per omicidio stradale. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

329 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato condannato a otto anni e tre mesi di reclusione per omicidio stradale il ragazzo di 27 anni che la sera del 19 marzo investì e uccise Luca Fuscas, medico specializzando della Sapienza al Policlinico Umberto I di Roma. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a cinque anni e quattro mesi. Il giudice però, ha riconosciuto il concorso di colpa: Furcas, infatti, aveva attraversato via Pinciana, fuori Villa Borghese, a semaforo rosso, lontano dalle strisce pedonali. Cosa che però non intacca il conducente della Bmw, che non solo guidava ubriaco, ma anche a oltre cento chilometri orari in un tratto in cui il limite è a trenta.

L'incidente è avvenuto la sera del 19 marzo 2024. Luca Furcas aveva terminato il proprio turno di lavoro al Policlinico Umberto I, nel reparto di Medicina fisica e riabilitativa. E, come ogni sera, era uscito dal suo appartamento in zona Castro Pretorio per andare a fare un po' di jogging. Uscito da Villa Borghese, intorno alle 21, stava correndo verso casa quando la Bmw condotta dal 27enne lo ha preso in pieno, facendogli fare un volo di quaranta metri. Le condizioni del medico, disperate, non gli hanno lasciato scampo: i soccorritori sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimarlo. Furcas è morto poco dopo.

C'è voluto un po' per identificarlo. Come riportato da la Repubblica, Furcas era uscito di casa senza documenti, e gli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto hanno saputo di chi si trattava solo quando un collega lo ha chiamato al cellulare. Il 27enne, che si era fermato a prestare soccorso, è poi risultato completamente ubriaco, ed è stato denunciato per omicidio stradale.