È Luca Furcas il giovane medico investito e ucciso da un 26enne ubriaco mentre faceva jogging L’incidente è avvenuto a Villa Borghese. Luca Furcas, 37 anni anni, era un medico specializzando di Cagliari, arrivato all’università La Sapienza di Roma per ragioni di formazione. Il cordoglio della rettrice Polimeni a nome di tutta la comunità universitaria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luca Furcas aveva 37 anni,stava facendo jogging nei pressi di Villa Borghese, quando è stato investito e ucciso da un ragazzo di dieci anni più giovane. Al volante di una Bmw lo ha travolto in via della Pinciana: quando il personale sanitario del 118 è arrivato sul posto per Luca ormai non c'era nulla da fare, troppo violento l'impatto con la vettura che andava probabilmente oltre i limiti di velocità. Sul posto anche le forze dell'ordine. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno sottoposto il 26enne al volante agli esami di rito ed è risultato positivo all'alcoltest: ora rischia una condanna per il reato di omicidio stradale.

La vittima dell'ennesimo tragico incidente sulle strade di Roma è un giovane medico specializzando, in trasferta da Cagliari alla capitale per ragioni di studio. Quando era uscito a correre non aveva con sé documenti ma solo il suo telefono cellulare, circostanza che ha reso più lunga l'identificazione. I suoi familiari sono giunti ieri dalla Sardegna a Roma per l'identificazione e per portare, espletate le pratiche necessarie, la salma a casa per i funerali.

"Esprimo il più sentito cordoglio mio, e di tutta la Comunità Sapienza, per la dolorosa scomparsa di Luca Furcas nostro Studente in specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa. Ci stringiamo alla famiglia, agli affetti, alle Colleghe ed ai Colleghi di Luca", così in un post sui social network condiviso dall'Università La Sapienza, con il quale la rettrice Antonella Polimeni ha voluto esprimere le proprie condoglianze e quelle della collettività dell'istituzione che presiede.