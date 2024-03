Incidente a Villa Borghese, 26enne alla guida di una Bmw investe e uccide un uomo Un 26enne ha travolto e ucciso con l’auto un uomo ed è stato sottoposto ai test per alcol e droga nel sangue. L’incidente in via Pinciana in zona Villa Borghese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è morto investito da un'auto in via Pinciana in zona Villa Borghese a Roma. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, martedì 19 marzo. Per la vittima non c'è stato purtroppo nulla da fare, se non costatarne il decesso. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 21.30, l'uomo si trovava in strada, probabilmente stava uscendo a piedi da Villa Borghese quando un'auto, una Bmw, che proveniva da via Paesiello ed era diretta verso piazzale del Brasile, lo ha travolto all'altezza del civico 33. Alla guida della macchina c'era un uomo di ventisei anni, di nazionalità romena, che subito dopo l'investimento si è fermato a prestare soccorso alla vittima. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale stanno cercando di risalire alla sua identità, perché non aveva con sé i documenti e di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

L'uomo è morto praticamente sul colpo

L'impatto è stato violento e le condizioni di salute del pedone sono sembrate fin da subito gravissime. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza a sirene spiegate. I paramedici purtroppo però non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Le ferite e i traumi riportati nell'impatto con la macchina si sono rivelati fatali.

Il conducente sottoposto ai test per alcol e droga

Presenti sul luogo dell'incidente a Villa Borghese gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo II Parioli. I vigili urbani hanno gestito la viabilità, agevolato le operazioni di soccorso e svolto i rilievi del caso. Hanno accompagnato come da prassi il conducente dell'auto in ospedale al Policlinico Umberto I, dov'è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue.