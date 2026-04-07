Maxisequestro di 7mila scarpe per bambini contraffatte alla Rustica: falsi New Balance, UGG e Kuromi

Oltre 7mila paia di scarpe per bambini contraffatte, sequestrate in un magazzino di stoccaggio in via Melibeo, in zona La Rustica, quadrante est della Capitale. È questo il bilancio di un intervento dei finanzieri del Comando Provinciale di Roma, effettuato questa mattina nell'ambito dei normali servizi di controllo sul territorio. Tra i marchi falsificati New Balance, UGG e calzature con l'immagine del personaggio Kuromi del manga Onegai My Melody, di proprietà della giapponese Sanrio Company e protetto da copyright. Danno economico da più di mezzo milione di euro.

Dall'Esquilino alla Rustica, l'operazione delle Fiamme Gialle

L'intervento mirato è partito dal quartiere Esquilino, dove una pattuglia dei Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Roma ha rilevato l’esposizione alla vendita di calzature per bambini sospette, durante il controllo di un esercizio commerciale. Subito sono partiti gli accertamenti e il monitoraggio dei canali di approvvigionamento del negozio, grazie ai quali le Fiamme Gialle sono riuscite a individuare il magazzino contenente i 7mila paia di scarpe con i loghi di noti brand internazionali, presumibilmente contraffatte.

Un possibile danno economico da centinaia di migliaia di euro

Insieme ai proventi illeciti che sarebbero potuti derivare dall'immissione sul mercato dei capi d'abbigliamento, stimati in circa 100.000 euro, è da considerare il potenziale danno economico per le aziende titolari dei diritti: circa 460mila euro. I rappresentanti legali delle società riconducibili al punto vendita dell'Esquilino sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, e ricettazione.