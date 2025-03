video suggerito

Maxirissa fra minorenni al Colosseo: almeno 30 persone coinvolte, un 17enne accoltellato all'addome Botte fra giovanissimi all'ombra dell'anfiteatro Flavio nella serata di ieri. Ad avere la peggio un ragazzo di 17 anni accoltellato all'addome.

A cura di Beatrice Tominic

Si sono dati appuntamento alle otto della serata di ieri, lunedì 10 marzo 2025, al Colosseo per un regolamento di conti. Almeno una trentina le persone coinvolte, forse anche di più, per la maggior parte giovani ragazzi di origine tunisina ed egiziana, per la maggior parte minorenni. Non è chiaro cosa abbia portato i giovani a darsi appuntamento per organizzare la rissa, ma gli inquirenti non escludono che possano esserci legami con lo spaccio nella capitale. Indagini in corso.

Maxi rissa al Colosseo fra minorenni: cosa è successo

I fatti, come anticipato, risalgono alla serata di ieri, lunedì 10 marzo 2025 e sono avvenuti in zona Colosseo, davanti agli occhi stupiti e spaventati di cittadini e turisti che hanno subito fatto scattare l'allarme. A darsi appuntamento una trentina di ragazzi, soprattutto minorenni, divisi in due gruppi, che si sono azzuffati. Prima prendendosi a botte sempre più violentemente. Poi qualcuno ha iniziato a estrarre dei coltelli. Ad avere la peggio, a quel punto, un diciassettenne rimasto ferito all'addome e al volto.

Come sta il diciassettenne ferito

Una volta arrivati sul posto, gli agenti della Polizia di Stato non hanno trovato nessuno, fatta eccezione per il diciassettenne rimasto gravemente ferito che si trovava ancora steso a terra. Si tratta di un giovane di origine tunisina che nella rissa è rimasto accoltellato all'addome e al volto. Per soccorrerlo sono arrivati gli operatori del 118 che lo hanno trasferito d'urgenza al Policlinico Umberto I, dove è stato accolto e le ferite riportate sono state valutate con un codice rosso. Si trova in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini i corso: al vaglio i video di sicurezza

Gli agenti sono arrivati non appena scattato l'allarme. Hanno raccolto le testimonianze dei presenti, grazie alle quali sono riusciti a ricostruire quanto accaduto. Al loro arrivo, come anticipato, fatta eccezione per il ferito non c'era nessuno. Fra le ipotesi al vaglio di chi indaga, fra i moventi della maxi rissa potrebbe esserci anche il controllo del territorio per lo spaccio o per le vendite degli ambulanti.

Al vaglio degli inquirenti, per cercare di fare maggiore chiarezza, anche i video registrati dalle telecamere di sorveglianza che potrebbero portare ad identificare ed individuare i partecipanti agli scontri e chi ha accoltellato il diciassettenne soccorso.