Maxi rissa in una discoteca a Ostiense: lanciate bottiglie di vetro, ferito un buttafuori

Il parapiglia è scoppiato, per motivi ancora da accertare, intorno alle 23.50 di venerdì 19 settembre, ma all’arrivo della polizia tutto era già tornato alla calma. Indagini in corso.
A cura di Enrico Tata
Mega rissa davanti all'Hulala Club, una discoteca di via dei Conciatori, zona Ostiense a Roma. Auto danneggiate, bottiglie di vetro usate come armi, un buttafuori ferito. Il parapiglia è scoppiato, per motivi ancora da accertare, intorno alle 23.50 di venerdì 19 settembre, ma all'arrivo della polizia tutto era già tornato alla calma.

Gli agenti stanno cercando eventuali testimoni, anche tra i residenti che hanno visto e ripreso la scena, per chiarire quanto successo. La rissa è scoppiata all'interno del locale e ha visto coinvolte più di dieci persone.

Sono state lanciate bottiglie e cestini e una vetrina di un negozio è stata presa a calci. Anche alcune vetture sono state danneggiate e un buttafuori, che cercava di riportare la calma, è stato colpito e ferito, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. I gestori del locale, intanto, hanno deciso di sospendere la serata. Le indagini su quanto avvenuto sono tuttora in corso.

Attualità
