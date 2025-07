Maxi rapina in banca a Roma: fanno un foro nel muro, si fanno consegnare 100mila euro e scappano

Hanno fatto un foro nel muro per entrare in banca. Hanno atteso che arrivassero i dipendenti e si sono fatti consegnare 100mila euro.

La sede di Unicredit in via Cristoforo Colombo a Roma.

Maxi rapina in banca a Roma nel corso di questa prima mattina, lunedì 21 luglio 2025, quando una coppia di ladri ha fatto irruzione nella sede della banca Unicredit di via Cristoforo Colombo spaventando e minacciando i dipendenti. Un colpo studiato nei minimi dettagli che ha permesso ai criminali di fuggire con un bottino da 100mila euro.

L'irruzione in banca: dal foro alla rapina

I due hanno agito alle prime ore di questa mattina. Si sono fatti strada in uno stabile vicino alla banca, sono passati nel vano caldaie dell'immobile e hanno fatto un foro con cui sono entrati in banca. Una colta al suo interno si sono fatti largo nella banca, dove hanno atteso l'arrivo dei dipendenti.

Una volta arrivati, quando la banca era ancora chiusa, hanno iniziato a minacciare i dipendenti, riuscendosi a farsi dare il codice della porta blindata dove si trovavano conservate le quattro cassette di sicurezza con il denaro che sarebbe servito a rifornire gli sportelli bancomat della banca, per un totale di 100mila euro.

L'allarme e le indagini in corso

Una volta ottenuto il bottino, i due si sono dati alla fuga. Una volta scappati, i dipendenti della banca sono riusciti a far scattare l'allarme. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato della Polizia di Stato di Cristoforo Colombo. Gli agenti stanno passando al vaglio le videocamere di sorveglianza per cercare di chiarire come possano aver agito e se fossero armati. Sicuramente il loro deve essere stato un colpo ben studiato nei minimi dettagli, dal foro praticato dallo stabile vicino, che ha permesso loro di entrare quando ancora non vi era nessuno, all'orario in cui hanno svolto il furto, in modo da poter agire completamente indisturbati.