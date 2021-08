Maxi incendio alle porte di Tivoli: evacuata la comunità Don Bosco e 3 palazzine Un vasto incendio alle porte di Tivoli va avanti ormai da 24 ore. Nella notte evacuate 40 persone residenti nella Comunità Don Bosco e tre palazzine. Devastata la Riserva Naturale del Monte Catillo. L’appello del sindaco per individuare i responsabili dell’incendio che sarebbe di matrice dolosa.

A cura di Redazione Roma

Un vasto incendio brucia alle porte di Tivoli, nell'hinterland Est di Roma, ormai da 24 ore. La situazione sembrava essere tornata sotto controllo nella tarda mattinata ieri, ma nel pomeriggio le fiamme hanno ricominciato ad ingoiare ettari di bosco e di verde nell'area di Monte Catillo.

"Le fiamme – a causa delle temperature elevate e delle fortissime raffiche di vento – si sono propagate rapidamente dapprima dall'area sovrastante Quintiliolo e la strada per Marcellina (primi accenni d'incendio segnalati intorno alle 5,30) e poi, nel primissimo pomeriggio anche sul versante settentrionale, a ridosso della zona a monte del quartiere del bivio di San Polo", si legge in una nota del comune.

Stremate le squadre di Protezione Civile e Vigili del Fuoco impegnate sulla linea del fuoco, mentre tre elicotteri hanno effettuato decine di lanci d'acqua per tenere le fiamme lontano dalle abitazioni. Le operazioni di soccorso riprenderanno oggi alle prime luci dell'alba.

Cittadini evacuati dalle loro abitazioni

Nella notte sono stati evacuati i circa quaranta residenti nella Comunità di Don Bosco e le famiglie di tre palazzine in località Bivio San Paolo: l'incendio si era avvicinato troppo alle abitazioni che sono state sgomberate in via precauzionale. Il Comune di Tivoli ha messo a disposizione degli sfollati che ne avessero bisogno 50 posti letto in hotel.

L'appello per trovare i responsabili dell'incendio

Il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti e il responsabile della Protezione Civile locale, hanno lanciato congiuntamente un appello alla cittadinanza "a collaborare nelle ricerche dei responsabili del vasto incendio, in particolare segnalando alle forze dell'ordine movimenti particolari, oggetti, elementi o tutto quanto possa essere utile alle indagini, mettendo anche a disposizione le immagini delle proprie telecamere di videosorveglianza privata".