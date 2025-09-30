Maxi furto nella notte, ladri sfondano la saracinesca di un’oreficeria e rubano migliaia di euro di gioielli

Forzata la saracinesca e rotte le vetrine: ladri in azione a Largo Don Orione, quartiere Appio Latino a Roma. Rubati gioielli e argenteria. Indagini in corso da parte dei carabinieri per identificarli e quantificare il bottino.

Foto di repertorio.

Furto nella notte in una gioielleria di largo Don Orione, nel quartiere Appio Latino a Roma. L’episodio si è verificato tra le 3.00 e le 3.10 del mattino, a cavallo fra lunedì 29 e martedì 30 settembre. In quegli istanti alcuni ladri si sono introdotti all’interno del negozio, portando via gioielli e argenteria di pregio per un valore che deve ancora essere quantificato in maniera precisa. Sul caso sono state immediatamente avviate le indagini da parte dei carabinieri.

Furto in gioielleria all'Appio Latino

La segnalazione al numero unico per le emergenze 112 è arrivata dal proprietario della gioielleria e compro oro di largo Don Orione, a poche centinaia di metri dalla fermata della linea A della metropolitana Ponte Lungo. L’uomo è stato svegliato dall’allarme scattato nel cuore della notte.

Sul posto sono arrivati tempestivamente i militari della stazione Roma San Giovanni, appartenenti alla compagnia Piazza Dante. Dai primi rilievi effettuati sembrerebbe che i malviventi, con il volto travisato e indossando dei guanti per non lasciare impronte, abbiano forzato la saracinesca utilizzando una pesante trave di ferro come leva. Dopo aver superato questo primo ostacolo, sarebbero riusciti a rompere le vetrine interne per introdursi nel negozio e mettere a segno il colpo.

Indagini dei carabinieri su fuga e bottino

Le indagini dei carabinieri per ricostruire nei dettagli la dinamica del furto sono tuttora in corso. I militari sono a lavoro per individuare le vie di fuga utilizzate dai ladri e capire con quale mezzo abbiano lasciato la zona. Parallelamente, vengono passati al setaccio i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area, con l’obiettivo di raccogliere ogni indizio utile a identificare i responsabili o quantomeno a tracciare i loro spostamenti. Al momento resta ancora da definire con precisione l’ammontare del bottino.