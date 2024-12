video suggerito

Maurizio Rosi scomparso da Roma, i famigliari: "Ha bisogno di aiuto, è in stato confusionale" Potrebbe essere in stato confusionale ed aver bisogno di aiuto Maurizio Rosi, scomparso a 69 anni dal quartiere Trieste a Roma. I famigliari ne hanno denunciato la scomparsa non vedendolo più tornare a casa.

A cura di Alessia Rabbai

Marurizio Rosi

Maurizio Rosi è scomparso dal quartiere Trieste a Roma. Del sessantanovenne non si hanno notizie da domenica 24 novembre 2024, quando è uscito di casa e non è più rientrato. I famigliari, non vedendolo tornare, si sono preoccupati e ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine.

I famigliari hanno lanciato un appello tramite l'associazione Penelope Odv, che si occupa di dare sostegno e aiuto ai parenti ed amici delle persone scomparse. "Maurizio ha bisogno di aiuto, è in stato confusionale, aiutateci a ritrovarlo. Qualunque informazione abbiate su di lui potrebbe essere utile alle ricerche per riportarlo a casa". Appello che è stato pubblicato e condiviso sui social network.

L'ipotesi è che l'anziano abbia perso l'orientamento, i suoi cari temono possa essergli successo qualcosa di brutto, non riuscendo a mettersi in contatto con lui. La speranza è che stia bene e che la sua famiglia possa riabbracciarlo presto.

L'identikit di Maurizio Rosi

Al momento della scomparsa Maurizio Rosi aveva sessantanove anni. È alto 1.80 metri, ha una corporatura magra, è stempiato con capelli bianchi, ha occhi marroni. Indossa occhiali da vista stile Ray-Ban. L'ultima volta in cui i famigliari l'hanno visto era vestito con giacchetto verde scuro, maglione rosso e pantalone beige. Le zone da attenzionare sono viale Eritrea, quartiere Trieste, le fermate della metropolitana di Roma, ma potrebbe essersi spostato e trovarsi anche altrove. Chiunque l'abbia visto può contattare le forze dell'ordine al Numero Unico per le Emergenze 112, oppure il numero di Pronto Penelope 3396514799, anche in forma anonima per informazioni e avvistamenti.