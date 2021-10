Mattia e Matteo morti sulla Pontina: l’amico alla guida forse ha avuto un colpo di sonno L’ipotesi sulle cause dell’incidente stradale avvenuto domenica scorsa su via Pontina in cui sono morti i diciottenni Mattia Patriarca e Matteo La Perna è che l’amico alla guida sia stato colto da un colpo di sonno improvviso. Sulla dinamica del sinistro sono in corso le indagini della polizia stradale.

A cura di Alessia Rabbai

È stato forse un colpo di sonno improvviso a far sbandare l'auto a bordo della quale viaggiavano Mattia Patriarca e Matteo La Perna, i due diciottenni di Anzio morti nell'incidente stradale su via Pontina avvenuto la mattina presto di domenica 3 ottobre. Sulla dinamica esatta del sinistro indaga la polizia stradale, che ha svolto i rilievi scientifici di rito. Secondo quanto emerso finora i quattro giovani tra i quali le due vittime stavano viaggiando a bordo di una Polo, quando il conducente ha perso il controllo alla guida probabilmente come riporta Il Messaggero a causa di un colpo di sonno, ha urtato il guardrail al lato della carreggiata, poi la macchina si è ribaltata. Mattia e Matteo sono sbalzati fuori dall'abitacolo e sono finiti sull'asfalto, poi due macchine di passaggio, una Focus e una Qashqai non sono riusciti ad evitarli e li hanno investiti. Un impatto violento, che non ha purtroppo lasciato scampo a Mattia e Matteo, che sedevano sui sedili posteriori. Gli altri due amici sono rimasti invece feriti, uno trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma, mentre l'altro ha riportato la frattura della clavicola.

Lutto ad Anzio per la morte di Mattia Patriarca e Matteo La Perna

I quattro giovani di Anzio che giocavano a calcio avevano trascorso la serata a Roma, in un pub in centro. Al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla morte dei due diciottenni erano le ore 4, stavano tornando a casa e si trovavano nel territorio del Comune di Aprilia, a circa centro metri di distanza dallo svincolo per via Nettunense, a pochi chilometri lontani da casa, dove abitavano nei quartieri Villa Claudia e Falasche. La notizia della loro tragica scomparsa si è diffusa in breve tempo in città e la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglie dei due giovani. Lutto ad Anzio: "La città tutta è vicina al dolore delle famiglie e dei tanti amici di Matteo e di Mattia – ha scritto sulla pagina Facebook istituzionale il sindaco Candido De Angelis – un giorno di lutto, di preghiera e di riflessione per tutti noi".