Incidente mortale su via Pontina, drammatico bilancio: morti due 18enni e 2 feriti gravi Due ragazzi di 18 anni di Anzio sono morti questa notte su via Pontina, gravemente feriti altri due giovani che stavano con loro. Coinvolte nell’incidente anche altre due vetture che hanno colpito l’auto ribaltatasi sulla sede stradale mentre sopraggiungevano in senso opposto. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

A cura di Redazione Roma

Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella notte di oggi – domenica 3 ottobre – attorno alle 4.00 su via Pontina nel territorio della provincia di Latina. Nell'incidente, avvenuto all'altezza di Aprilia, sono rimaste coinvolte tre vetture, di cui una si è ribaltata sulla sede stradale: il bilancio è di due giovani di 18 anni morti e di altri sei rimasti feriti nell'impatto, di cui due in maniera grave. Sul posto il personale sanitario del 118 è giunto sul posto con diverse ambulanze per le operazioni di soccorso.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto si apprende a bordo di una Polo viaggiavano quattro ragazzi di Anzio, che erano di ritorno da una serata insieme. Per cause ancora da chiarire il ragazzo al volante ha perso il volante dell'auto che si è ribaltata diverse volte sulla strada prima di finire la sua corsa. Due auto che sopraggiungevano in senso opposto sono andate a sbattere contro la vettura messa di traverso sulla strada.

Via Pontina chiusa e traffico deviato per l'incidente

Via Pontina è stata chiusa per ore in direzione di Terracina con inevitabili ripercussioni alla circolazione. Il traffico è stato deviato lungo via Aprialana per rendere possibili le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Il personale dell'Anas, dei vigili del fuoco e le forze dell'ordine hanno lavorato per ripristinare la normale viabilità: via Pontina è stata riaperta attorno alle 10.00.

