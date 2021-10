Incidente a Campo Guerrano, Fabrizio cade dalla moto in curva e muore a 38 anni Non c’è stato nulla da fare per Fabrizio Gismondi, il trentottenne di Casalvieri morto in un incidente stradale che ha coinvolto la sua moto sulla strada che collega Sora a Forza d’Acero, tra Lazio e Abruzzo. Il mezzo ha sbandato mentre era in curva ed è caduto. Un impatto che gli è risultato fatale.

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia sulla strada in località Campo Guerrano, dove Fabrizio Gismondi, un trentottenne originario di Casalvieri nella provincia di Frosinone, è morto dopo essere caduto dalla sua moto. Il sinistro è avvenuto verso le 18 di ieri, sabato 2 ottobre, nel territorio tra Lazio ed Abruzzo, tra i Comuni di Alvito e San Donato. Per il motociclista non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori in ambulanza. Secondo le informazioni apprese Fabrizio era in sella al suo veicolo a due ruote e stava percorrendo la strada che collega Sora a Forca d'Acero, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha sbandato è caduto dalla sua moto in curva. Non è chiaro cosa gli abbia fatto perdere il controllo del mezzo, se un animale che attraversava la strada, la velocità o un malore improvviso, sulla dinamica sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario, ma per il trentottenne non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, sopraggiunto a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non gli hanno lasciato scampo.

Lutto a Casalvieri per la morte di Fabrizio Gismondi

Presenti sul posto per i rilievi le forze dell'ordine, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento pare che nel sinistro mortale non siano coinvolti altri veicoli e tutto farebbe pensare ad un incidente autonomo. La notizia della sua drammatica ed improvvisa scomparsa si è diffusa in breve tempo in città e la comunità di Casalvieri, dove il trentottenne era molto conosciuto, si è stretta intorno al dolore della famiglia in attesa che vengano celebrati i funerali. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti, che lo salutano con affetto e stima.