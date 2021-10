Incidente Pontina: morti Mattia Patriarca e Matteo La Perna, calciatori del Nettuno e del Falasche Tutti e quattro gli amici rimasti coinvolti nell’incidente giocavano a calcio. Il sabato sera passato a Roma, a Campo de Fiori, poi il ritorno a casa verso Anzio, passando per la Pontina. Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale la macchina ha sbandato, ha impattato contro il guardrail e si è ribaltata al centro della carreggiata, andando a finire nell’opposto senso di marcia.

A cura di Natascia Grbic

Quattro amici uniti dalla passione del calcio, che sabato sera si erano visti per passare insieme la serata. La vita di due loro però, si è interrotta sulla via Pontina alle quattro del mattino, a causa di un incidente stradale le cui cause sono ancora in via di accertamento. A perdere la vita, Mattia Patriarca e Matteo La Perna, entrambi diciottenni: il primo giocava nella squadra dilettantistica del Falasche, il secondo nella giovanile del Nettuno. Gli altri due amici che si trovavano in macchina con loro sono rimasti gravemente feriti. Al momento si trovano ancora in ospedale, affidati alle cure dei medici. Feriti anche i conducenti delle altre due auto coinvolte nel sinistro – le cui cause sono al vaglio della Polizia Locale – sopraggiunte dopo che la Polo con a bordo i quattro 18enni era finita capovolta al centro della carreggiata dopo aver sbandato e impattato contro il guardrail.

Morti Mattia Patriarca e Matteo La Perna: il cordoglio del Nettuno Calcio

"Il Nettuno Calcio si astiene ai festeggiamenti per la vittoria della prima partita di campionato e si stringe in un unico abbraccio alle famiglie dei giovani ragazzi, Mattia Patriarca e Matteo La Perna, che questa mattina ci hanno lasciato in un brutto incidente accaduto sulla Pontina – si legge sulla pagina Facebook del Nettuno Calcio – Non si può accettare una morte in questo modo e da così giovani…preghiamo per gli altri ragazzi feriti". Sono in tanti a esprimere il proprio cordoglio per il decesso dei due giovani, molto conosciuti nella zona. Devastati dal dolore familiari e amici, increduli per quanto accaduto.

L'incidente su via Pontina in cui sono morti i due 18enni

L'incidente in cui hanno perso la vita i due giovani è avvenuto alle 4 del mattino su via Pontina. Gli amici avevano passato la serata a Campo De Fiori, dopodiché avevano preso la macchina per tornare nelle loro case di Anzio. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia Locale intervenuta sul posto, la Polo sulla quale viaggiavano i quattro diciottenni ha sbandato, andando prima a colpire il guardrail e poi ribaltandosi al centro della carreggiata. L'auto è stata colpita da due vetture che sopraggiungevano nell'opposto senso di marcia, che non sono riusciti a frenare in tempo. Anche i conducenti di questi due auto sono rimasti feriti. Per i due giovani deceduti non c'è stato purtroppo nulla da fare, i soccorsi del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.