Massimo Caddia scomparso da Santa Marinella, l’appello: “Aiutateci a ritrovarlo”

A cura di Alessia Rabbai

Massimo Caddia scomparso

Massimo Caddia è scomparso dal Comune di Santa Marinella, in provincia di Roma. Del 56enne non si hanno più sue notizie da mercoledì 25 maggio. Secondo le informazioni apprese si è allontanato in auto, una Fiat Punto Bianca targata FD097ZD e non è più rientrato a casa. I famigliari preoccupati per la sua assenza ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e hanno lanciato un appello, per chiedere a chiunque l'avesse visto, di aiutarli a ritrovarlo. A pubblicare l'annuncio sui social network è stata anche Penelope, l'associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse.

L'identikit di Massimo Caddia

Massimo Caddia ha 56 anni, è alto un metro e 80 centimetri e pesa 78 chili. Ha una corporatura media e capelli brizzolati. Non è chiaro cosa indossasse quando è uscito di casa e non è più rientrato. Le forze dell'ordine sono sulle sue tracce e lo cercano sul territorio del litorale Nord della provincia di Roma. Le zone nelle quali fare particolarmente attenzione sono Santa Marinella, Ladispoli e Civitavecchia. Tuttavia non si esclude che possa trovarsi anche altrove, dato che è spostato con la macchina, potrebbe anche essersi allontanato maggiormente ed aver ad esempio raggiunto Roma. Dunque chiediamo a tutti i lettori di porre particare attenzione, nel caso in cui dovessero vedere una persona simile alle foto segnaletiche o alla sua descrizione, di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112 o al numero di Pronto Penelope 3396514799 per segnalare eventuali avvistamenti.