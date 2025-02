video suggerito

Massacrato di botte sulla Prenestina, 49enne abbandonato in fin di vita davanti all'ospedale Gli investigatori della polizia di Stato indagano per tentato omicidio sul pestaggio di un 49enne pluripregiudicato, massacrato di botte davanti ad un bar sulla Prenestina a Roma e abbandonato davanti al Policlinco Casilino.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di quarantanove anni è stato massacrato di botte davanti ad un bar di via Prenestina in zona Colli Monfortani a Roma. In fin di vita è stato abbandonato davanti al pronto soccorso del Policlinico Casilino. È successo venerdì 14 febbraio scorso, nella periferia Est della Capitale, vicino a Torre Angela. Sulla vicenda indagano gli agenti del Commissariato Casilino e della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sono in corso le indagini per risalire ai presunti autori del pestaggio, i quali al momento non sono stati ancora individuati.

Secondo quanto ricostruito finora il quarantanovenne, un pluripregiudicato, è stato aggredito in strada, picchiato a sangue all'esterno di un bar e abbandonato davanti al pronto soccorso del Policlinico Casilino. Quando i medici lo hanno trovato aveva il viso tumefatto e i denti rotti. Date le sue condizioni di salute gravissime, è stato necessario il trasferimento al Policlinico Umberto I. Sottoposto agli accertamenti del caso, ha riportato fratture a cranio, a naso e zigomi, con una prognosi di quarantacinque giorni.

Agli investigatori l'uomo ha raccontato di essere stato vittima di un'aggressione perpetrata da parte di sconosciuti i quali, per motivi di cui non sarebbe a conoscenza, sarebbero usciti da una macchina mentre era fuori ad un bar e avrebbero dato inizio al pestaggio. I poliziotti indagano per tentato omicidio, passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza di zona, per verificare se abbiano immortalato la scena dell'aggressione o i presunti responsabili in fuga.