Maresciallo dell’Aeronautica si finge malato per un anno: dovrà restituire 34mila euro allo Stato Dovrà risarcire di 34mila euro il ministero della Difesa un maresciallo dell’Aeronautica militare, che si è finto malato per un anno con certificati medici falsi e non è andato a lavorare.

A cura di Alessia Rabbai

Un maresciallo dell'Aeronautica militare è stato condannato per diserzione e truffa continuata pluriaggravata. La sentenza del Tribunale militare come riporta Il Messaggero è arrivata in via definitiva, insieme alla rimozione del grado. Il maresciallo al tempo dei fatti quarantatreenne, si è finto malato, assentandosi da lavoro per un anno. Dovrà scontare otto mesi e dieci giorni di reclusione e restituire allo Stato 34mila euro percepiti indebitamente. Una parte della cifra riguarda il suo stipendio percepito di fatto senza fare nulla, un'altra il danno d'immagine.

Falsi certificati medici per una patologia inesistente

I fatti che sono stati contestati al militare in sede processuale a seguito dei quali è arrivata la condanna in via definitiva risalgono al periodo che va dal settembre 2015 all’aprile 2017. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine e appurato durante il processo, il militare si è assentato per più di un anno da lavoro, presentando presentando certificati medici che attestavano una patologia invalidante. In realtà non aveva nulla, stava bene e inoltre nessun medico lo aveva mai visitato. Così il maresciallo è riuscito ad intascarsi lo stipendio per mesi, senza andare a lavorare. Soldi che dovrà restituire allo Stato.

Il medico ha detto ai magistrati di non aver visitato il militare

A condannare il maresciallo è stato il Tribunale militare come avviene in questi casi, poi i giudici della Corte dei conti del Lazio hanno stabilito il pagamento di 34mila euro al ministero della Difesa. Ad incastrarlo sono stati appunto i certificati medici in realtà falsi: il medico di fiducia ha detto ai magistrati di non averli mai emessi né di aver visitato il militare da tempo, tantomeno di avergli diagnosticato la fantomatica patologia invalidante di cui sosteneva di essere affetto e che non gli permetteva a suo dire di andare al lavoro.