Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie sono stati portati in ospedale in gravi condizioni perché trovati privi di sensi all'interno della loro abitazione in via dei Vascellari a Roma. Sul posto, allertati dal personale sanitario del 118, sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno aperto la porta della casa, nella quale c'erano i due totalmente incoscienti. Entrambi portati via con l'ambulanza in codice rosso, sono stati ricoverati in gravi condizioni in ospedale, uno al San Camillo l'altro al Policlinico Umberto I. Secondo le prime informazioni, a causare la perdita di coscienza dello scrittore e della moglie potrebbe essere stata una fuga di monossido di carbonio. Accertamenti sono in corso per verificare quest'ipotesi. Se dovesse essere così, si tratterebbe dell'ennesimo caso di malfunzionamento di un impianto di riscaldamento avvenuto quest'inverno a Roma.

Fuga di gas a Roma, grave lo scrittore Valerio Massimo Manfredi

Sul posto, oltre alla polizia, i vigili del fuoco che stanno eseguendo alcune rilevazioni per capire se a intossicare la coppia sia stato il monossido di carbonio. Gli operatori stanno verificando se il gas sia fuoriuscito da una caldaia, e intanto si attendono i rilievi della Polizia Scientifica che sta raggiungendo l'appartamento. A chiamare il 118 è stata la figlia della coppia, che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori e si era allarmata. Quando gli operatori sanitari sono arrivati hanno trovato lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie completamente incoscienti. Subito soccorsi e portati a sirene spiegate in ospedale, non è noto da quanto tempo fossero esanimi nel loro appartamento.