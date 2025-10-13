Mario Grasso, travolto e ucciso da un mezzo dei pompieri: indagato il vigile del fuoco che lo ha investito

Mario Grasso è stato investito e ucciso da un mezzo dei vigili del fuoco a Frosinone: il pompiere che guidava il mezzo è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.

Nella serata di ieri, domenica 12 ottobre 2025, un uomo è stato investito e ucciso da un mezzo dei vigili del fuoco a Frosinone. La vittima, 59 anni, si chiamava Mario Grasso. Il pompiere che guidava il mezzo è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Un atto dovuto.

L'incidente è avvenuto lungo via Monti Lepini in un tratto poco illuminato e già scenario di altri gravi incidenti. Originario di Roma, Grasso era residente a Frosinone da diverso tempo. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, stava camminando lungo il margine della carreggiata quando è stato travolto dal mezzo dei pompieri. L'impatto è stato molto violento. Sono stati subito chiamati i soccorsi. I medici e i paramedici del 118, appena arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che costatare il decesso: troppo gravi le ferite riportate.

Alla guida del mezzo c'era il vigile del fuoco, che lavora per il distaccamento di Cassino, che stava rientrando in sede dopo aver terminato il proprio turno di lavoro. Il conducente è stato poi portato al pronto soccorso dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone perché era in evidente stato di shock: non ha riportato ferite fisiche. È stato sottoposto sia all'acoltest che a quello che certifica la presenza di droghe nel sangue: entrambi hanno dato esito negativo. Il vigile del fuoco, quindi, non era né ubriaco né sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Nel frattempo gli agenti della polizia stradale hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Al vaglio, c'è anche il cellulare del vigile. Sarà necessario infatti capire se fosse in uso al momento dell'impatto. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Frosinone e il pompiere è difeso dall'avvocato Giampiero Vellucci. Il comando provinciale di Frosinone ha poi espresso massimo cordoglio e vicinanza alle persone coinvolte.