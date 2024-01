Mario De Sclavis nuovo capo della polizia locale di Roma: “Priorità strade, abusivismo e Giubileo 2025” Fanpage.it ha partecipato all’incontro con il nuovo comandante della polizia locale di Roma Capitale Mario De Sclavis. Tra le priorità ci sono sicurezza stradale, contrasto a commercio e occupazioni abusive sul suolo pubblico, tutela dell’ambiente e controlli a tappeto nelle attività ricettive. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Il comandante della polizia locale di Roma Capitale Mario De Sclavis

Sicurezza stradale a 360 gradi, dalla lotta alla sosta selvaggia al rilievo degli incidenti stradali, mobilità cittadina, viabilità, fluidificazione del traffico, contrasto a commercio e occupazioni abusive sul suolo pubblico, tutela dell'ambiente e controlli a tappeto nelle attività ricettive. Sono le priorità del nuovo comandante della polizia locale di Roma Capitale Mario De Sclavis, in sinergia con l'amministrazione comunale e il sindaco Roberto Gualtieri. De Sclavis, che si è insediato dopo Ugo Angeloni, ieri pomeriggio ha incontrato i cronisti romani insieme ai vicecomandanti del corpo Stefano Napoli e Donatella Scafati. Tanti gli argomenti affrontati, dagli incidenti stradali al Giubileo del 2025.

Comandante, quali interventi metterete in campo per prevenire gli incidenti stradali a Roma?

Aumenteremo controlli su strada e attività sul territorio. Stiamo predisponendo un piano legato alla sicurezza stradale. Sono pronti dei progetti che sottoporremo all'amministrazione comunale e che porteremo avanti, perché dobbiamo limitare al massimo il numero dei morti e dei feriti sulle strade. Il "mondo perfetto" non esiste, ma non si può accettare che ci siano così tante vittime. Roma ha un'estensione territoriale immensa, è impensabile che la polizia locale sia presente sempre e ovunque, specialmente di notte.

Gli incidenti sono spesso legati a situazioni di degrado sociale, che portano le persone a bere alcol e ad assumere droga prima di guidare mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri. Le auto sono diventate delle vere e proprie ‘armi cariche', se non ci si mette al volante col cervello provocare incidenti anche mortali è inevitabile. Auspichiamo l'installazione di nuovi autovelox fissi sulle strade più pericolose, anche se non bastano se il senso civico non cambia.

Come verranno svolte le attività della polizia locale in città?

Presidieremo maggiormente le zone più degradate e critiche di Roma, come ad esempio le stazioni ferroviarie, in particolare Termini e l'Esquilino, senza dimenticare le periferie, San Basilio, Centocelle, Primavalle per la sicurezza sociale e urbana. Vigileremo il centro storico, spesso preso d'assalto dal traffico. Stiamo anche studiando un diverso servizio al di fuori e dentro ai campi rom. A breve verranno assunte e formate 800 unità, che tra qualche mese entreranno in servizio, nel frattempo cerchiamo di fare il massimo con le risorse che abbiamo.

La situazione di viabilità e cantieri in vista del Giubileo a Roma?

Con i cantieri giubilari molte risorse umane e finanziarie sono assorbite per la gestione della mobilità cittadina. L'8 gennaio è partito un cantiere Atac per la sostituzione dei binari, che attraversa da Piazza Belli, Ponte Garibaldi e che prosegue fino a via Arenula, "tagliando" il Lungotevere. Gli interventi per il trasporto pubblico di superficie e sulle strade in generale vanno fatti e il traffico deve essere gestito al meglio. Dopo i primi giorni di forte impatto sul fronte traffico, la situazione è migliorata. Per quanto riguarda le potature degli alberi abbiamo chiesto al dipartimento di farle di notte su alcune strade particolarmente trafficate, ma in alcuni casi sarà necessario farle di giorno e i disagi purtroppo ci saranno, serve collaborazione e pazienza da parte dei cittadini.