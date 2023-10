Mariangela Palozzi morta sulla Braccinanese, l’appello dei famigliari: “Cerchiamo testimoni” “Cerchiamo testimoni per l’incidente di domenica 15 ottobre alle ore 16 su via Braccianese. È importante avere qualsiasi informazione”. È l’appello lanciato dai famigliari di Marioangela Palozzi morta nello scontro con una Jeep.

I famigliari di Mariangela Palozzi morta lungo via Braccianese all'altezza di Osteria Nuova hanno lanciato un appello. "Si cercano testimoni per l’incidente avvenuto domenica 15/10/2023 nel pomeriggio, verso le ore 16 sulla via Braccianese. Purtroppo una mamma ha perso la vita – si legge in un post pubblicato su Facebook da Rita Basso – Per noi familiari è importante avere qualsiasi informazione, ma cerchiamo soprattutto chi ha prestato i primi soccorsi così da potervi ringraziare".

L'incidente in cui è morta Mariangela Palozzi

L'incidente in cui è morta Mariangela Palozzi si è verificato nel pomeriggio di domenica scorsa lungo via Braccianese nel tratto tra Colle Sabazio e Osteria Nuova, all'altezza dell'incrocio con via Villarbasse. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia, che hanno svolto i rilievi scientifici. I vigili urbani hanno ascoltato diverse persone, al vaglio la responsabilità dell'autista della Jeep, un uomo di cinquantacinque anni, anch'egli rimasto ferito, insieme a sua figlia, entrambi all'ospedale Padre Pio di Bracciano.

Nel sinistro oltre alla trentanovenne che è morta sul colpo ci sono stati cinque feriti. A rimanere gravemente ferito è stato anche il marito di Mariangela, soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Padre Pio di Bracciano. I loro due figli di sette e undici anni sono stati trasportati al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Feriti anche gli occupanti della Jeep, il cinquantacinquenne alla guida e suo figlia di quindici anni, trasferiti al Sant'Andrea.