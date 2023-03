Mare Fuori 3, gli attori del cast a Roma: ecco dove e quando incontrarli Mercoledì 22 marzo dalle 12.15 alla stazione Termini di Roma ci saranno alcuni attori del cast di Mare Fuori 3, in vista dell’ultima puntata della terza stagione, che andrà in onda su Rai 2.

A cura di Alessia Rabbai

Gli attori di Mare Fuori alla stazione pronti a salire sul Frecciarossa

Gli attori di Mare Fuori 3 saranno a Roma, in occasione dell'uscita dell'ultima puntata della terza stagione, che andrà in onda su Rai 2 domani sera, mercoledì 22 marzo 2023. I fan li incontreranno alla Stazione Termini domani, alle ore 12.30. Non si tratta di un incontro aperto a tutti, ma solo ad un numero limitato di persone che si sono accreditate all'evento e ai giornalisti. Gli attori raggiungeranno il binario dove a fare da sfondo per l'occasione ci sarà il treno Frecciarossa pellicolato con le immagini della serie tv e per una mezz'ora saranno a disposizione per autografi e selfie. Domani a Roma è infatti in programma un evento, per festeggiare la fine della terza serie. L'amatissima serie tv italiana è prodotta da Rai fiction e Picomedia, con la regia di Carmine Elia, distribuita dal 2020, visibile anche su Rai Play e su Netflix.

Quali sono gli attori di Mare Fuori a Roma: dove e a che ora incontrarli

Gli attori del cast di Mare Fuori 3 che domani saranno presenti per l'incontro con i fan e i giornalisti alla stazione Termini di Roma sono Francesco Panarella (Cucciolo), Giovanna Sannino (Carmela), Serena Codato (Gemma), Salahudin Tijani Irana (Dobermann), Giuseppe Pirozzi (Micciarella) e sua madre Elena Guasco, Nicolò Galasso (Gaetano, detto O Pirucchio), Agostino Chiummariello (Gennaro la guardia), Alessandro Orrei (Mimmo), Clotilde Esposito (Silvia), Antonio D'Aquino (Milos), Vincenzo Ferrera (Beppe).

Mare Fuori: dove e quando vedere l'ultima puntata della terza stagione

L'ultima puntata della terza stagione di Mare Fuori esce domani sera, mercoledì 22 marzo su Rai 2, a partire dalle ore 21.20. Gli episodi saranno due, dal titolo "Un'amicizia è per sempre" e "La Scelta". Per chi ancora non ha vista, la serie tv Rai Mare Fuori racconta le vicende di adolescenti di varia estrazione sociale detenuti all'Ipm, il carcere minorile di Napoli, che nella realtà si trova sull'isola di Nisida e le loro storie di come sono finiti dietro alle sbarre.