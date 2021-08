Marco Tampwo calciatore della serie D colto da un malore muore a 19 anni Saranno i risultati dell’autopsia a fare chiarezza sulla morte di Marco Tampwo, promessa del calcio, giocatore in serie D con l’Atletico Terme Fiuggi, morto ieri a seguito di un malore improvviso. I primi accertamenti fanno pensare ad un infarto fulminante, che non gli ha purtroppo lasciato scampo.

A cura di Alessia Rabbai

Lutto in Serie D per la scomparsa prematura di Marco Tampwo, giovane calciatore residente a Mentana in provincia di Roma. Il giovane ex atleta della Pianese da poco all’Atletico Terme Fiuggi con la maglia numero 21, è stato colto da un malore impovviso ed è morto all'età di soli diciannove anni. I drammatici fatti risalgono al pomeriggio di ieri, domenica 15 agosto. Secondo le informazioni apprese poco prima dei drammatici fatti che hanno scosso la comunità il ragazzo si trovava all'interno della sua abitazione quando, improvvisamente, ha iniziato a sentirsi male. Uscito di casa è stato soccorso da alcuni passanti e vicini, che hanno provato ad aiutarlo e hanno chiamato aiuto, allertando il personale sanitario e chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Purtroppo inutile il trasferimento in ospedale, per il giovane non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Pare dai primi accertamenti che sia stato colto da un infarto fiulminante. Data la giovane età sulla salma è stata disposta l'autopsia, i risultati degli esami faranno infatti chiarezza sulle cause esatte che hanno portato al decesso, quando il suo cuore ha smesso di battere.

I messaggi d'addio a Marco Tampwo

Appresa la notizai della tragica scomparsa di Marco, la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che la salma riceva il nulla osta per lo svolgimento dei funerali, per dargli l'ultimo saluto. Tantissimi i messaggi da parte di amici, dei suoi compagni di squadra e conoscenti. "Il presidente Davide Ciaccia e tutto il club piangono il calciatore Marco Tampwo, arrivato da qualche settimana, e scomparso prematuramente a soli 19 anni – si legge nel comunicato dell'Atletico Terme Fiuggi – Non abbiamo parole davanti ad una simile tragedia. Ciao Marco".