Marco Accetti fa litigare la commissione su Emanuela Orlandi: testimone o mitomane? Aspro dibattito all'interno della Commissione parlamentare di Inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Sarebbe legato all'opportunità o meno di convocare Marco Fassoni Accetti.

A cura di Enrico Tata

Marco Accetti ed Emanuela Orlandi.

Ha rassegnato le dimissioni come consulente della Commissione di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi il giornalista Gian Paolo Pelizzaro, che aveva il ruolo di consulente e che ha eseguito diverse ricerche sul tema presso l'Archivio centrale di Stato. Secondo il Corriere della Sera, il motivo delle dimissioni è legato all'aspro dibattito tra i commissari sull'opportunità o meno di convocare e ascoltare Marco Accetti.

Tensione in Commissione bicamerale Orlandi-Gregori

Il diretto interessato, tuttavia, ha smentito questa ricostruzione al Fatto Quotidiano: “Non c’è stato alcun litigio e non mi sono dimesso per il caso Accetti, sul quale ho rivendicato la mia motivata intransigenza (sulla cui convocazione è contrario ndr.). Le ragioni della mia uscita sono ben altre. La mia nomina è stata voluta dal presidente Andrea De Priamo per il semplice fatto che seguo questa vicenda come cronista dal 1993 e conosco bene la materia, senza essere intruppato in questa o quella fazione che vuole condizionare la ricerca della verità sulla base di ipotesi, piste o pure speculazioni. Le illazioni non sono il mio forte”.

Eppure, la prova di qualche tensione interna alla Commissione è evidente in una nota pubblicata la scorsa settimana da Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d'Italia: "Il lavoro della Commissione Orlandi Gregori sta proseguendo seriamente, nonostante le speculazioni che si diffondono di volta in volta con un'avvilente corsa a presunti scoop e a rivelazioni clamorose che, di clamoroso, hanno solo la fantasia di chi le propala. Un sensazionalismo che non ci aiuta nella ricerca della verità sulle due ragazze scomparse da ormai quarantadue anni. Grazie alla conduzione rigorosa del presidente Andrea De Priamo, stiamo procedendo sulla base dei dati oggettivi forniti dagli auditi. Un lavoro che prosegue da oltre un anno e che non può venire contaminato da teorie spesso strampalate, rese da terzi, oggettivamente estranee a quelle vicende sia per motivi anagrafici che geografici. La Commissione non segue approcci ideologici o teorie precostituite, soltanto così si potrà fare luce una volta per tutte sulla vicenda di Emanuela e Mirella".

Accetti, il dibattito sulla convocazione in Commissione

Quando ad Accetti, al nostro giornale Roberto Morassut, parlamentare del Pd e vicepresidente della commissione bicamerale d'inchiesta, aveva dichiarato: "Non escludiamo di chiamare presto anche Marco Fassoni Accetti, che ha fatto avere alla commissione della documentazioni con nuovi elementi: sarebbe interessante che li esponesse direttamente lui in audizione". Al contrario, l'avvocata della famiglia Orlandi, Laura Sgrò, aveva detto: "È una scelta che non approvo. Secondo me dovrebbero concentrarsi altrove non su queste persone. Marco Accetti, ma anche Ali Agca, ad esempio. Fino ad ora non hanno mai fatto chiarezza, più spesso invece hanno fornito diverse versioni che sono servite soltanto a creare ulteriore confusione in una situazione già di per sé molto complessa".

Pietro Orlandi ha un'idea simile: "Accetti vuole solo stare al centro dell'attenzione. Se davvero è coinvolto insieme ad altri, perché è ancora libero? Perché non è stato arrestato? Che fornisca prove. Parla, si autoaccusa, ma resta libero. Lo ha fatto anche nel 2013 davanti al giudice Capaldo. Se dice bugie, lo si smascheri. Altrimenti, si cerchi una soluzione definitiva per capire il suo ruolo nella vicenda".

Chi è Marco Fassoni Accetti

Ma chi è Marco Accetti? Marco Fassoni Accetti è un fotografo romano quasi settantenne che nel 2013 ha affermato di aver partecipato al sequestro di Emanuela Orlandi e anche a quello avvenuto poco più di un mese prima, di Mirella Gregori. Altro dettaglio è la somiglianza, confermata da alcuni periti, con la voce dell'Americano, uno dei telefonisti che nel 1983 hanno lasciato dei messaggi sia al Vaticano che alla famiglia Orlandialcuni Accetti è un millantatore, per altri, invece, è a conoscenza di particolari e dettagli troppo specifici per essere totalmente estraneo ai fatti.