Marcello Cirillo travolto da un camion sulla Cassia Bis: “Cerco chi mi ha soccorso”

A cura di Alessia Rabbai

Marcello Cirillo e la sua auto incidentata sulla Cassia Bis

Marcello Cirillo, cantante e conduttore, è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla strada statale 2 bis via Cassia Veientana a Roma. A raccontare l'accaduto sui social network è stato lui stesso, pubblicando un tweet con tanto di foto dell'auto incidentata. I fatti risalgono a ieri pomeriggio, mercoledì 15 marzo, e si sono verificati nel territorio del quadrante Nord della Capitale, che collega la città con la sua provincia e il Viterbese. Erano circa le ore 15 e l'artista sessantaquattrenne era alla guida della sua macchina, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è scontrato con un mezzo pesante.

"Un camion mi ha investito trascinandomi per 200 metri e facendomi ribaltare dall'altra parte della strada – scrive nel tweet il cantante, informando i suoi fan – Sono vivo per miracolo, sono sotto chock ma illeso". Cirillo lancia un appello, chiedendo pubblicamente agli utenti di aiutarlo a rintracciare le persone che lo hanno soccorso: "Voglio ringraziare quegli angeli che mi hanno estratto dalla Smart, aiutatemi a cercarli".

Marcello Cirillo: la carriera artistica in coppia e da solista

Marcello Cirillo cantante, conduttore televisivo, attore teatrale e regista teatrale reggino è un noto volto televisivo. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo inizia nel 1976 con la musica. Insieme ad Antonio Maiello nel 1982 fonda il duo Antonio e Marcello. Una carriera musicale, televisiva e teatrale vissuta in coppia artistica, cha parte nei locali romani di musica dal vivo e approda a San Remo, dove partecipano al Festival della Canzone italiana, fino ad arrivare al loro primo album ‘Concertando'.

Inizia anche la loro presenza ai programmi televisivi come ‘Gran varietà' con Tullio de Piscopo o ‘Quelli della notte' con Renzo Arbore. Nel 1990 sono a ‘I fatti Vostri'. Dal 1996 inizia la carreira teatrale con le tornée. La coppia artistica si scioglie nel 1999. Marcello Cirillo consolida negli anni seguenti la sua presenza in Rai. Nel 2018 è concorrente a Pechino Express, e nel 2021 è co-conduttore di Dedicato a. Sempre per Rai nel 2022 conduce ‘Estate in Diretta' insieme a Roberta Capua e Gianluca Semprini.