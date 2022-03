Maratona Roma-Ostia: percorso, strade chiuse e linee deviate domenica 6 marzo Nella mattinata di domani, domenica 6 marzo 2022, a partire dalle ore 9 si tiene la mezza maratona Roma – Ostia: previste strade chiuse e linee deviate.

È organizzata per domani mattina, domenica 6 marzo, la quarantasettesima edizione della mezza maratona Roma – Ostia che vede partecipare i cittadini e le cittadine della capitale: sono attesi 7mila fra atleti e atlete. L'appuntamento è fissato per le ore 7 ad EUR – Palalottomatica e da qui, alle ore 9, è prevista la partenza dei partecipanti suddivisi in varie onde. L'arrivo, invece, è fissato alla rotonda di Ostia su via Cristoforo Colombo fino alle ore 13.30.

La mezza maratona Roma- Ostia interessa la zona della capitale che da sud ovest si affaccia sul litorale: nel corso della mattinata, inoltre, i mezzi che attraversano le zone interessate dall'evento subiscono limitazioni e deviazioni, come si legge sul sito di Roma Mobilità.

Il percorso della mezza maratona Roma-Ostia domenica 6 marzo

Il percorso della Roma Ostia Half Marathon 2022 appare rinnovato, nel tratto di inizio e in quello della fine, rispetto a quello percorso negli anni precedenti, ma resta sempre lungo 17 km. La prima parte dopo la partenza è su via Cristoforo Colombo, dopodiché i maratoneti e le maratonete girano a sinistra su viale Europa prima e in viale Umberto Tupini poi. Da qui si apre l'andirivieni, che nel gergo podistico viene definito biscotto, incernierato sul Largo Mustafa Kemal Ataturk: si percorre viale dell'Umanesimo, Via del Ciclismo e il ritorno in direzione Largo Ataturk passando per Viale della Tecnica. Poi, come nelle scorse edizioni, si riprendono le fasi rettilinee su viale dei Primati Sportivi e viale Oceano Pacifico, fino a ritrovarsi nuovamente su viale Cristoforo Colombo fino ad arrivare alla cosiddetta "rotonda" di Ostia, scelta quest'anno soprattutto per l'ingresso scenico.

Strade chiuse e bus deviati domenica 6 marzo per la Roma-Ostia 2022

I provvedimenti presi dalla capitale per lo svolgimento della Roma Ostia Half Marathon 2022 sono attivi dalle prime ore del mattino di domani fino alle 15.30: in realtà, scattano già nella notte fra sabato e domenica le prime chiusure sulla Cristoforo Colombo, tra viale Europa e viale dell'Oceano Pacifico.

Le linee di autobus chiuse o con possibili limitazioni o deviazioni sono in totale 27. Fra queste, in zona Eur da inizio servizio di domenica e fino a cessate attività nella zona (secondo quanto stabilito per le ore 11.30, ma è consigliato seguire gli aggiornamenti in tempo reale), sono deviate o limitate le linee:

30,

31,

73,

671,

705,

709,

714,

762,

763,

764,

767,

771,

777,

778,

779,

780,

788,

791,

C7.

Oltre a queste subiscono modifiche anche:

La linea 708 per cambio di percorso dalle ore 6 alle ore 11.3o;

per cambio di percorso dalle ore 6 alle ore 11.3o; Le linee 700 e 706 con deviazione dalle 7,30 alle 11,30;

con deviazione dalle 7,30 alle 11,30; Le linee di Ostia 06 e 014 con possibili limitazioni e deviazioni da inizio corse e fino alle 15,30;

con possibili limitazioni e deviazioni da inizio corse e fino alle 15,30; La linea 016F con percorso limitato dalle 8,10 alle 13,30;

con percorso limitato dalle 8,10 alle 13,30; La linea c13 con deviazione da inizio servizio alle 11.30;

con deviazione da inizio servizio alle 11.30; La linea 070 con deviazione sia in zona Eur che Ostia, dall'inizio del servizio alle 15.30.

La riaperture partono, invece, alle 11.30, dopo lo smontaggio delle strutture che sono allestite nella zona della partenza: per prima cosa si provvede a riaprire il traffico veicolare di via Cristoforo Colombo direzione Ostia, nel tratto compreso tra viale America e viale dell’Oceano Pacifico. Alle 15.30, invece, è previsto lo smontaggio delle strutture nella zona di arrivo: il termine della Roma Ostia Half Marathon 2022 infatti, è previsto per le 13.30.