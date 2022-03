Manuel, 30 anni, morto nella notte in un tragico incidente sull’Appia Il ragazzo è morto praticamente sul colpo e i due passeggeri dell’altra macchina, due fidanzati di 27 e 26 anni, entrambi residenti a Sezze Scalo, sono stati soccorsi e accompagnati d’urgenza in ospedale.

A cura di Enrico Tata

Manuel Fasolilli, 30 anni, è morto in seguito a un incidente stradale sulla via Appia a Sezze, provincia di Latina. Stando a quanto si apprende, la sua Golf si è scontrata frontalmente con un'altra automobile. Il ragazzo è morto praticamente sul colpo e i due passeggeri dell'altra macchina, due fidanzati di 27 e 26 anni, entrambi residenti a Sezze Scalo, sono stati soccorsi e accompagnati d'urgenza in ospedale in codice rosso. Tuttora sono ricoverati all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi da parte delle forze dell'ordine, che dovranno ricostruire con esattezza le cause dell'incidente. Si tratta del terzo incidente mortale avvenuto in provincia di Latina solo nell'ultima settimana.

Nello stesso identico tratto di strada solo due mesi fa ha perso la vita, sempre in seguito a un incidente, Paolo Nardozzi, 42 anni, cittadino di Sezze come Manuel. In quel caso l'uomo aveva perso il controllo della sua vettura ed era finito nel canale a fianco alla carreggiata della statale. Non erano rimasti coinvolti altri veicoli.

Secondo quanto riportano le cronache locali, Manuel abitava a Ceriara di Sezze. La seconda macchina coinvolta è una Fiat 500 ed arrivava da Terracina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale di Aprilia e i sanitari del 118. Stando alle primissime ricostruzioni, la Golf avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia e avrebbe preso in pieno la Fiat 500. Si tratta, però, di una prima valutazione ancora da confermare. Sconosciute le condizioni di salute dei due ragazzi a bordo della Fiat.