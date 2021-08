Manu Chao a sorpresa all’Etruria Eco Festival: con lui anche RdL, Subsonica, Piotta e Brondi All’ultimo secondo si è aggiunto anche Manu Chao al cast della quindicesima edizione dell’Etruria Eco Festival, la rassegna organizzata dall’Associazione Febbre 90° con il patrocino del Comune di Cerveteri. Il cantante franco-spagnolo si aggiunge a una line up con Rappresentante di Lista, Coma_Cose, Brondi e Subsonica.

All'ultimo secondo si è aggiunto anche Manu Chao al cast della quindicesima edizione dell'Etruria Eco Festival, la rassegna organizzata dall'Associazione Febbre 90° con il patrocino del Comune di Cerveteri. Il cantante franco-spagnolo, autore di canzoni come "Me gustas tu", "Bongo Bong", "Clandestino" e "Desaparecido" tra le altre, arriva a Cerveteri all'improvviso – anche grazie a Ventidicie srl -, a seguito della cancellazione del live che il cantante avrebbe dovuto tenere a Vulci il 9 agosto. Lunedi 16 agosto alle ore 20, quindi, Manu Chao porterà sul palco il suo "El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico" assieme a Lucky Salvadori alla chitarra e Mauro Mancebo alle percussioni. Gli organizzatori fanno sapere che i biglietti acquistati per il concerto di Vulci saranno validi anche per quello di Cerveteri mentre i nuovi tagliando sono acquistabile sull'abituale circuito di prevendite al prezzo di euro 25,00 + diritti di prevendita.

L'esordio con La Rappresentante di Lista

Ma l'Etruria Eco Festival comincia ufficialmente il prossimo 10 agosto quando a salire sul palco installato sul Lungomare dei Navigatori Etruschi di Campo di Mare di Cerveteri sarà La Rapresentante di Lista, la band composta da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina che dopo anni tra i protagonisti della scena indipendente italiana ha raggiunto una popolarità ancora maggiore grazie alla partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo, dove hanno portato la loro "Amare", conquistando sia il cuore del pubblico che quello della critica e risultando una delle sorprese più piacevoli di quest'ultima edizione. Ad aprire il concentro sarà prima WEPRO e successivamente i Melancholia, il trio arrivato in finale all'ultima edizione di X Factor.

Il programma dell'Etruria Eco Festival

Il 14 agosto toccherà alla scena hip hop romana prendere possesso del palco, per una serata che vedrà protagonisti Brusco & Roots in the Sky, Piotta, Metal Carter, Ice One e Jimmy e Ientu outta Inna Cantina Sound, mentre il giorno dopo ci sarà una serata dedicata al Funky. Il 16 sale sul palco Manu Chao, mentre il 19 toccherà a Vasco Brondi che dopo aver svestito i panni de Le luci della centrale elettrica arriva a Cerveteri col suo nuovo progetto solista, seguito il 20 agosto dai Negrita, il 21 dai Coma_Cose, anche loro protagonisti all'ultimo Sanremo e il 22 dai Subsonica.

Gli ingressi con il green pass

Gli organizzatori fanno sapere che per quanto riguarda i flussi d'ingresso (a partire dai maggiori di anni 12) "saranno regolati a seconda delle nuove disposizioni anti-Covid-19 emanate dall'ultimo decreto legge nazionale: per accedere all'area concerti, infatti, è necessario possedere il Green Pass accompagnato da un documento d'identità. Mentre per i minori di anni 12 è sufficiente l’autocertificazione (disponibile in download sul sito ufficiale del Festival) che regolarmente compilata dovrà essere consegnata all’ingresso".