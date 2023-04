Manifesti affissi da estremisti di destra sulla sede del Gay Center: “Basta imposizione Lgbt” Accanto alla porta d’ingresso della sede dell’associazione a Roma, denuncia Gay Center, sono apparsi alcuni manifesti con queste scritte: “Basta all’imposizione Lgbt. Liberi di non pensarla ed essere come voi”.

All'ingresso della sede dell'associazione Gay Center a Roma sono stati affissi alcuni manifesti firmati da Azione Frontale, un'organizzazione di estrema destra. Sul sito definiscono così la loro identità: "L’uomo per noi è nazione e patria, legge morale che stringe insieme individui e generazioni in una tradizione e in una missione per la grandezza della Nazione".

"Continua a verificarsi l'affissione di manifesti contro la nostra associazione da parte di Azione Frontale, questa volta con la scritta "BASTA L'IMPOSIZIONE LGBT+" . Questi slogan – spiegano i volontari del Gay Center – ricordano quelli dei Nazisti e dei Fascisti contro gli Ebrei, o quelli dei suprematisti bianchi in America", denuncia Gay Center in un comunicato. "Il nostro impegno quotidiano a sostegno delle vittime forse è una minaccia per chi vuole continuare a discriminare in modo incontrastato. Per questo chiediamo al Governo di sciogliere l'organizzazione Azione Frontale, come consentito dalla legge, per le sue continue azioni discriminatorie ed antisemite".

Sul proprio sito Azione Frontale ha rivendicato il blitz al Gay Center, chiedendo di "proibire le adozioni Gay", di dire "basta all'attacco della famiglia tradizionale e sui bambini", di dire "basta al concetto di sesso fluido e basta "nel dire “figli delle coppie gay”, i figli si possono procreare solo da un uomo e da una donna". Chiedono inoltre di vietare i gay pride e dicono no alle "trascrizioni dei “figli” di coppie gay".