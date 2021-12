Manifestazioni, cantieri e pioggia, il traffico di oggi a Roma: strade chiuse e rallentamenti Traffico e rallentamenti nella città di Roma. All’allerta maltempo si aggiungono anche i cantieri e 2 manifestazioni.

Si prospetta una giornata di traffico in tilt a Roma. Due le manifestazioni previste sul suolo della capitale, a cui si aggiungono l'allerta arancione di maltempo a Roma e nel Lazio e i cantieri in corso nelle varie vie della città. Code e rallentamenti già segnalati nella prima fase della mattinata, complici anche le entrate negli uffici e nelle scuole e un incidente sul Grande Raccordo Anulare, fra Settecamini e Tor Cervara.

Traffico a Roma: 2 manifestazioni previste per oggi

Le proteste previste per oggi, giovedì 2 dicembre, riguardano ambulanti e studenti. La prima manifestazione, quella degli ambulanti, sarà in piazza Bocca della Verità dalle 9 alle 14, ma il divieto di sosta in via dei Cerchi è partito alle 8. Si prevede la partecipazione di un centinaio di persone. Dalle 10, invece, fino alle 14, saranno gli studenti dell'Accademia di Belle Arti davanti alla sede del MUR di largo Bernardino De Feltre per rivendicare il loro diritto allo studio e chiedere maggiore organizzazione da parte dell'accademia. A causa delle normative covid anche per questa manifestazione non potranno partecipare più di 100 persone.

Strade chiuse e bus deviati oggi a Romaa causa dei cantieri

Numerosi ritardi e rallentamenti anche a causa di molti cantieri attivi sulla città, come puntualmente twitta Luceverde Roma. In viale delle Milizie saranno attivi quelli per potare gli alberi fino a sabato 4 dicembre e, sempre in Prati, dalle 7 alle 17 sarà chiusa la strada fra via Lepanto e piazza delle Cinque Giornate. In quelle stesse ore saranno anche deviate le linee di autobus 87, 89, 301, 490, 590 e 982. Continua, inoltre, il traffico nella zona che veniva collegata tramite il Ponte dell'Industria. Cantieri anche lì, fra Marconi e Ostiense, a seguito del rogo al ponte di ferro. Nuovi rallentamenti, invece, si registrano in via della Prenestina, viale del Muro Torto e Lungotevere. Anche nella zona nord ovest, in via della Torrevecchia e Pineta Sacchetti, il traffico è rallentato.