Manifestazione studentesca oggi a Roma: divieti e strade chiuse venerdì 4 febbraio Nella mattinata di oggi, venerdì 4 febbraio, si tiene la manifestazione studentesca per richiedere l’eliminazione delle prove scritte dall’esame di maturità di quest’anno: tutti i disagi alla viabilità.

Nella mattinata di oggi, venerdì 4 febbraio, oltre allo sciopero dei mezzi pubblici dalle 8.30 alle 12.30, si tiene la manifestazione studentesca per richiedere l'eliminazione delle prove scritte della maturità 2022, un esame che gli studenti e le studentesse considerano impossibile per chi ha vissuto la disastrosa gestione della pandemia sulla propria pelle. "L'unica risposta alla nostre proteste sono state le sospensioni e le manganellate. Esporre noi studenti ad un esame improponibile mette a rischio il nostro futuro e aggrava la nostra situazione pesante, già pesante si suo", fanno sapere con un comunicato gli studenti e le studentesse che scendono in piazza.

La manifestazione di protesta si svolge con due diversi presidi: dalle 9 alle 10 a piazzale Ostiense, dal lato di via Campo Boario, sono attesi circa 1000 partecipanti, mentre altri 500 manifestano dalle 10.30 alle 12 in largo Bernardino da Feltre, su viale Trastevere, davanti al Ministero dell'Istruzione. Non è escluso, però, come già avvenuto in passato, che la protesta possa diventare un corteo verso piazzale Ostiense.

A causa della contestazione studentesca è vietato sostare su:

via del Campo Boario, tra il civico 4 e piazzale Ostiense (compresa la zona dello slargo in prossimità della Piramide Cestia);

viale Trastevere, tra via Induno e viale Aurelio Saffi;

largo Bernardino da Feltre;

via degli Orti di Trastevere, tra largo Bernardino da Feltre e via Michele Carcani.

Per quanto riguarda i mezzi pubblici, invece, sono previste deviazioni o limitazioni degli autobus e dei tram nelle linee: