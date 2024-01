Manifestazione non autorizzata degli anarchici a Torpignattara, scontri con la Polizia: arrivano le ambulanze Scontri a Torpignattare a Roma durante un corteo non autorizzato degli anarchici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Dopo la manifestazione che si è svolta pacificamente nel pomeriggio di oggi, sabato 27 gennaio (Giornata della memoria), a Piazza Vittorio, un centinaio di appartenenti al movimento anarchico hanno dato vita a un secondo corteo non autorizzato pro Palestina. Durante la sommossa, hanno bruciato cassonetti, lanciato bombe carta conte le forze dell'ordine e vandalizzando il Mc Donald's all'angolo con via Casilina.

La Polizia ha risposto con diverse cariche per disperdere i manifestanti. Al momento nel quartiere romano ci sono ancora disordini, il reperto celere risulta ancora schierato in tenuta antisommossa e stanno arrivando anche vigili del fuoco e diverse ambulanze. Probabilmente per soccorrere i feriti.

Articolo in aggiornamento