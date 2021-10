Manifestazione Cgil a Roma, chiuse Metro A e Metro C San Giovanni A causa della manifestazione dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil in piazza San Giovanni a Roma, le autorità hanno disposto la chiusura delle stazioni della Metro A e della Metro C di San Giovanni. I sindacati hanno annunciato la presenza in piazza San Giovanni di oltre 50mila persone. Nessun problema di ordine pubblico.

A cura di Enrico Tata

A causa della manifestazione dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil in piazza San Giovanni a Roma, le autorità hanno disposto la chiusura delle stazioni della Metro A e della Metro C di San Giovanni. Atac consiglia ai cittadini che volessero recarsi in piazza di utilizzare le stazioni Manzoni o Re di Roma della Metro A e la stazione Lodi della Metro C. Per la corrispondenza tra Metro A e Metro C occorre scendere a Lodi e recarsi a Re di Roma (o viceversa).

Piazza San Giovanni è completamente piena e si stima possano esserci circa 50mila persone. Sotto l'aspetto dell'ordine pubblico, per il momento tutto si sta svolgendo senza alcun problema. La piazza è presidiata dalle forze dell'ordine, che stimano la presenza di oltre 15mila persone (l'agenzia è stata battuta alle ore 13.50, subito prima dell'inizio degli interventi dal palco dei tre segretari confederali previsti alle ore 14. La manifestazione dovrebbe concludersi entro le 20. Successivamente la stazione San Giovanni verrà riaperta.

Qua tutte le informazioni sulle deviazioni delle linee di bus e tram.

Landini: "Fascismo si sconfigge con cultura"

Nell'assalto alla Cgil di sabato scorso, ha detto dal palco Maurizio Landini, segretario generale Cgil, "hanno fatto danni, hanno distrutto anche delle opere d'arte, dei quadri. C'è un bellissimo quadro all'ingresso di Guttuso, non lo hanno toccato, forse perché non hanno capito neanche cos'era. C'è un tema: la conoscenza e la cultura devono essere un diritto garantito a tutti. Con la conoscenza e la cultura sconfiggiamo il fascismo e la violenza".

"Questa bellissima piazza parla a tutto il Paese. Lo vogliamo dire con molta forza: questa di oggi non è solo una risposta allo squadrismo fascista, necessaria e importante. Ma è qualcosa di più, questa piazza rappresenta tutta l'Italia che vuole cambiare questo Paese e chiudere la storia con la violenza politica. Tutto il Governo assuma questa sfida e apra una fase di grande cambiamento sociale", ha dichiarato ancora Landini.